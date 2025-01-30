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Индексная книга (каталог) CNews*
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DTaaS Digital Transformation as a Service цифровая трансформация как сервис



30.01.2025 Более 220 крупных и средних предприятий в Москве проходят цифровую трансформацию вместе со Сбербанком 1
15.11.2024 Компании, которые проходят цифровую трансформацию со Сбербанком, растут на 40% быстрее 1
01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия 1
18.01.2024 Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях 3
06.12.2023 Александр Соболь усилил команду группы Denum 2
13.10.2023 Как проходит цифровая трансформация компании: 3 важных условия 3
13.10.2023 Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу 2
29.08.2023 Искусственный интеллект снизит цену продуктов 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
19.07.2023 «Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации 1
26.05.2023 Cбер на форуме CNews расскажет о развитии проекта по цифровой трансформации 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 2
07.03.2023 Общий объём проектов по цифровой трансформации клиентов Сбера превысил 4,6 млрд рублей за 2022 год 1
06.03.2023 Общий объём проектов по цифровой трансформации клиентов «Сбера» превысил 4,6 млрд рублей за 2022 год 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 Сбербанк и Profitbase переводят продажи квартир в онлайн 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
15.06.2022 «Сбер» запустил сервис расчётов между контрагентами на блокчейн-платформе 1

Публикаций - 32, упоминаний - 39

DTaaS и организации, системы, технологии, персоны:

8231 17
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 923 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Газинформсервис - ГИС 275 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
Microsoft Corporation 24640 6
SAP SE 5279 5
Oracle Corporation 6694 5
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Yandex - Яндекс 7364 3
Broadcom - VMware 2363 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Intel Corporation 12201 2
Adobe Systems 1550 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Flant - Флант 96 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 383 2
Softline - Софтлайн 2820 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Ростелеком 9712 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 627 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Huawei 3938 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
Lenovo Group 2294 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1635 1
Autodesk 609 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 488 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 17
РЖД - Российские железные дороги 1904 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 16
Лента - Сеть розничной торговли 2084 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 16
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Ренессанс Страхование 160 2
Абсолют Банк 230 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 2
Почта России ПАО 2116 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 654 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
X5 Group - Перекрёсток 546 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
Газпром нефть 620 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 818 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
О2О Холдинг 56 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2836 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 341 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Федеральное казначейство России 1778 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 86 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 257 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19371 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 20
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Microsoft Windows 15680 5
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 1
Python - высокоуровневый язык программирования 935 1
Apple iOS 7817 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Apple - App Store 2891 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1409 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
WhatsApp Messenger 1084 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft Skype 2067 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 1
Red Hat OpenShift 132 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
SAP Ariba 296 1
Трофимов Дмитрий 41 22
Натрусов Артем 284 16
Шадаев Максут 1011 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 206 16
Сотин Денис 205 16
Сергеев Сергей 138 16
Свиридов Владимир 28 16
Солопов Вячеслав 37 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Меденцев Константин 97 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Слесаренко Марина 23 16
Александров Александр 70 16
Пустарнаков Роман 45 16
Кубарев Алексей 52 16
Шойтов Александр 78 16
Верисов Михаил 22 16
Харитонов Дмитрий 51 16
Бабкин Николай 24 16
Королёв Дмитрий 18 16
Тятюшев Максим 97 16
Ильина Наталья 18 16
Тихонова Божена 16 16
Чаркин Владимир 16 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Чаркин Евгений 296 15
Князев Сергей 7 3
Панченко Иван 139 2
Ефимов Александр 13 2
Юдин Дмитрий 23 2
Труненков Сергей 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 144552 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 5
Европа 21779 3
Турция - Турецкая республика 2356 3
Украина 7615 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 2
Египет - Арабская Республика 1006 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 34 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 1
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Азия - Азиатский регион 5537 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 1
Польша - Республика 1960 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2733 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2457 1
Америка Латинская 1814 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 133 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 1
Болгария - Республика 773 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 669 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Сербия - Республика 337 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 17
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14358 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 5
Экономический эффект 1067 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2925 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2408 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 4
Аудит - аудиторский услуги 2666 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 4
Импортозамещение - параллельный импорт 484 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4806 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6074 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8674 2
Образование в России 2201 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 4
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 439 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 930 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 237 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 16
CNews AWARDS - награда 520 16
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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