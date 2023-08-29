Искусственный интеллект снизит цену продуктов

Снизить себестоимость свинины на 5% поможет проект, созданный на базе искусственного интеллекта. В разработке приняли участие ПХ «Лазаревское» совместно со Сбербанком и Иннополисом.

Сделать отечественные агропромышленные производства более рентабельными позволит информационная система поддержки принятия решений в агропромышленном производстве на базе искусственного интеллекта. Ее разработки ведутся с мая 2023 г. в дочернем предприятии ПХ «Лазаревское» — «Лазаревское тех» совместно со Сбербанком, а также специалистами университета Иннополис.

Первым продуктом, созданным на основе этой системы, стала методика неинвазивного взвешивания животных. Для ее реализации был собран датасет из видеоданных за 100 дней откорма свиней и разработаны алгоритмы по обучению искусственного интеллекта для определения веса животных.

Сегодня для мониторинга привеса в отечественном животноводстве производится выборочное взвешивание отдельных экземпляров свиней, что дает искаженную картину и несет значительные издержки. В свою очередь новое решение предоставляет информацию в круглосуточном режиме, что позволяет серьезно минимизировать убытки. Так как до 70% всего кормового бюджета приходится именно на стадию откорма, то прямой экономический эффект методики заключается в своевременном выявлении животных, которые не набирают вес.

Внедрение инновации, по подсчетам генерального директора ПХ «Лазаревское» Кристины Романовской, даст предприятию ежегодную экономию до 49,9 млн руб. и снизит себестоимость продукции до 5%.

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«Наше партнерство с ПХ «Лазаревское» - это стратегический союз, направленный на цифровую трансформацию бизнеса. Недавно мы заключили соглашение о сотрудничестве, которое сосредоточено на инновационных ИТ-решениях, способных повысить эффективность агропромышленного производства. Искусственный интеллект уже не является технологией будущего - это необходимая реальность для поддержания конкурентоспособности. Методика неинвазивного взвешивания животных упрощает и оптимизирует многие процессы, а информационная система с элементами искусственного интеллекта и технологиями Big Data помогает принимать объективные решения в сложных условиях, способствуя быстрому и эффективному росту бизнеса. Это партнерство реализуется в рамках масштабного проекта «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис», — сказал Евгений Титов, вице-президент, председатель «Среднерусского банка» Сбербанка.

На тиражную мощность проект планируется вывести в 2024-2025 гг.