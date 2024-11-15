Компании, которые проходят цифровую трансформацию со Сбербанком, растут на 40% быстрее

До 40% в год — таковы средние опережающие темпы роста компаний, которые проходят цифровую трансформацию вместе со Сбербанком. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Уже три года цифровая трансформация как сервис Сбербанка помогает российским компаниям успешно проходить цифровую трансформацию. Каждому клиенту предлагается персональное сопровождение, помощь в структурировании и реализации проекта. Эксперты Сбербанка работают с клиентом на всех этапах: изучают особенности компании, помогают в разработке стратегии трансформации, оптимизации процессов и адаптации существующих на рынке сервисов под потребности проекта. На всех этапах — от осознания необходимости изменений и до понимания, какие сервисы ценно встроить в целевое решение, как организовать разработку и как это решение сопровождать, — клиента поддерживают цифровые команды Сбербанка в любом регионе России.

Как отметил директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед, Сбербанк и сам постоянно находится в трансформации и каждый стратегический цикл переосмысливает ее. Все последние годы в банке создавали ИТ-инфраструктуру и платформы, совершенствовали работу с данными, реинжинирили процессы и внедряли искусственный интеллект. И сейчас банк активно делится опытом трансформации — как собственным, так и опытом своих клиентов разных отраслей. В программе сегодня задействовано 250 менеджеров по успеху клиентов Сбербанка и 250 ИТ-компаний с экспертизой по всей стране.

Сергей Меламед, директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Цифровая трансформация как сервис есть только у Сбербанка. Мы развиваем этот проект, потому что нам важно содействовать успеху наших клиентов. Высокая оценка наших клиентов — CSI 90% — показывает, актуальность и своевременность этого подхода. Причем 30% проектов цифровой трансформации мы делаем с компаниями, которые до этого не были нашими клиентами и не рассматривали Сбербанк как основной банк. Компании, которые проходят с нами цифровую трансформацию, растут в среднем на 40% в год быстрее. Мы не знаем, происходит ли это из-за наших совместных проектов или дело в том, что в трансформацию бизнеса изначально идут самые зрелые и амбициозные менеджеры. В любом случае мы очень рады успехам наших клиентов и верим, что в этих достижениях есть частичка нашего труда и экспертизы».

За три года существования программы реализовано уже 2,5 тыс. проектов цифровой трансформации, подчеркнул Сергей Меламед. Сбербанк продолжает наращивать экспертизу, видит востребованность программы у российского бизнеса и рассчитывает на кратный рост таких проектов в ближайшие несколько лет.