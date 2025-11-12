Получите все материалы CNews по ключевому слову
Меламед Сергей
СОБЫТИЯ
Меламед Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
|Корус Консалтинг ГК 1319 1
|ФОРС - Центр разработки 673 1
|Машурин Сергей 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155607 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399076, в очереди разбора - 732113.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.