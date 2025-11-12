Разделы

Меламед Сергей


СОБЫТИЯ


12.11.2025 Сбербанк развивает модель содействия бизнесу с помощью ГенИИ-технологий 1
15.11.2024 Компании, которые проходят цифровую трансформацию со Сбербанком, растут на 40% быстрее 1
28.08.2020 Сбербанк поможет автоматизировать процесс выдачи льготных кредитов аграриям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Меламед Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
Корус Консалтинг ГК 1319 1
ФОРС - Центр разработки 673 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8046 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56621 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17501 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11323 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33684 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12942 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5515 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13257 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1043 1
Машурин Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50977 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54666 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7235 1
