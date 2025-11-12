Разделы

Сбербанк развивает модель содействия бизнесу с помощью ГенИИ-технологий

Сбербанк выстраивает новую модель взаимодействия с корпоративными клиентами крупного и среднего бизнеса — модель содействия целям бизнеса, где технологии помогают клиентским менеджерам банка точнее понимать цели клиентов и содействовать в их достижении. В основе модели — генеративный искусственный интеллект и партнерская философия «вместе к успеху». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Меламед, директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Когда мы говорим "вместе с клиентом к успеху" — это не лозунг. Это наша философия взаимодействия. GigaChat экономит время, освобождая менеджеров от рутины, чтобы они могли делать важное и главное — содействовать клиентам в достижении своих целей. В этом мы видим большой смысл ГенИИ-трансформации».

Сбербанк объединяет опыт и экспертизу клиентских менеджеров и возможности генеративного искусственного интеллекта, внедряя GigaChat в повседневные процессы взаимодействия с клиентами.

Сегодня клиентским менеджерам в том числе помогают более 20 ИИ-агентов, которые: готовят менеджера ко встрече, собирая последние новости и важные события из внешних и внутренних источников; автоматически формируют протокол встречи с выводами и рекомендациями, заполняют CRM и предлагают следующие шаги; формируют консалтинговый план действий и перечень сервисов Сбербанка и партнеров, релевантных целям клиента.

Эти инструменты, которые помогают фокусироваться на стратегическом взаимодействии и развитии клиентов, уже сейчас ежедневно используют более 2000 менеджеров Сбербанка.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В 2025 г. по итогам регулярных стратегических диалогов с 1785 клиентами Сбербанка — компаниями крупного и среднего бизнеса — было сформулировано 2890 бизнес-целей и заключено более 700 сделок для их достижения. Использование ИИ-агентов значительно повысило продуктивность встреч, а доля взаимодействий, в которых задействованы ГенИИ-сервисы, уже превысила 60%.

Сергей Меламед, директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Банк успешен тогда, когда успешны его клиенты. Мы развиваем модель, в которой технологии помогают людям, раскрывая потенциал российского бизнеса и расширяя его возможности».

