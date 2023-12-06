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Александр Соболь усилил команду группы Denum

Александр Соболь, эксперт в области цифровых технологий, усилил команду профессионалов группы Denum и возглавил компанию Denum Tech – основного R&D-подразделения холдинга. Об этом CNews сообщили представители Denum.

Александру 34 года, он закончил Сибирский университет им. академика М.Ф. Решетнёва по направлению «Прикладная информатика в экономике». В 2016 г. прошел президентскую программу на базе Сибирского федерального университета по специальности «менеджмент», а в 2021 г. cтал мастером бизнес-администрирования по направлению «Стратегический менеджмент» (ExecutiveMBA, Kingston/РАНХиГС).

Профессиональную карьеру начал в 2011 г. в ГК «Искра» (федеральный оператор спутниковой связи и разработчик телекоммуникационных систем двойного назначения), где прошел путь от разработчика до директора по развитию цифровых технологий. Продолжил карьеру в роли учредителя и гендиректора облачного сервис-провайдера DataPool.

До прихода в группу Denum с 2021 г. занимался реализацией проекта DTaaS (Digital Transformation as a Service) в Сбербанке, где вместе со своей командой запустил более 30 проектов цифровой трансформации в интересах среднего и крупного бизнеса.

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Александр Соболь

«Я рад возглавить команду Denum Tech, потому что я верю в наш Fintech как таковой - это одна из немногих сфер, в которых Россия находится в тройке мировых лидеров: на внутреннем рынке порядка 82% россиян регулярно пользуется различными финтех-сервисами против 64% в целом в мире. При этом чтобы дозреть до среднего уровня финтех-сервисов и решений, которые для нас стали обыденными, ряду европейских стран и США понадобятся годы. Это значит, что сегодня мы обладаем вполне экспортируемой экспертностью и задаем тренды в этой нише. Нам есть куда расти как на внутреннем рынке, так и переносить опыт на рынки других стран», - сказал Александр Соболь.

Он отметил, что на посту гендиректора Denum Tech намерен в первую очередь сосредоточиться на кратном росте капитализации компании и увеличении ее инвестиционной привлекательности.

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Цифровизация

Для достижения этой цели выделяется четыре блока задач: развитие внутреннего предпринимательства, запуск и выведение на рынок новых финтех- и смежных продуктов; выстраивание системы, при которой данные и аналитику используют для принятия решений на каждом из уровней управления и каждом из этапов развития продукта; внедрение автоматизированных процессов разработки продуктов и выстраивание общей ИТ-инфраструктуры, которая станет базой для новых корпоративных стартапов; формирование гибкой и устойчивой архитектуры с понятной и подробной документацией и минимальным техническим долгом, которая станет надёжным фундаментом для дальнейшего роста.

«В среднесрочной перспективе Denum Tech станет зрелой ИТ-компанией, которая будет главным центром технологических компетенций группы Denum, последовательно развивающей общую ИТ-среду для флагманского бизнеса. В то же время Denum Tech – это alma mater для ряда цифровых и собственно финтех-продуктов, формирующих экосистему группы. Я вижу компанию с сильным HR-брендом, способную заинтересовать крутыми проектами и комфортной развивающей средой талантливых сотрудников, которые будут проводниками инноваций как на своем участке ответственности, так и в масштабе всей группы», - отметил Александр Соболь.

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Denum Tech является разработчиком решений для микрофинансового бизнеса. ИТ-продукты доступны не только для компаний группы Denum, но и используются другими участниками рынка. Среди клиентов компании - финансовые и кредитные организации, торгово-сервисные предприятия, процессинговые компании и иные представители малого и среднего бизнеса. В 2022 г. Denum Tech вошел в состав участников инновационного центра «Сколково».

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