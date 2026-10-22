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Denum Денум Денум Плати частями МигКредит МФО

Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО

 

 

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 49 дел, на cумму 74 210 935 ₽*

Судебные дела (49) на сумму 74 210 935 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 10 579 592 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 73 190 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.10.2026 Denum Tech продала платформу POS-кредитования 1
24.10.2025 «МигКредит» запустил уникальный для рынка МФО «Личный кабинет инвестора» с полностью цифровым клиентским путем 4
13.08.2025 «Банки.ру» объявляет о назначении нового генерального директора 2
05.12.2024 Искусственный интеллект резидентов «Сколково» сократит риск мошенничества при выдаче потребительских займов 2
10.10.2024 «МегаФон»: смартфоны стали чаще оплачивать по частям 2
14.05.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха 9
06.12.2023 Александр Соболь усилил команду группы Denum 1
20.05.2021 Сервис «Всегда.да» запустил лимит на покупки в рассрочку 1
19.06.2017 Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть 1
10.02.2017 «МигКредит» представил мобильное приложение для Android 1
01.02.2017 «Мигкредит» запустил мобильное приложение для займов в один клик 4
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» 3
16.07.2015 «МигКредит» внедряет интеллектуальную систему сбора задолженности 2
29.04.2015 «МигКредит» принимает решения по выдаче займов с помощью Deductor 2
20.03.2015 В «МигКредите» создан единый автоматизированный кредитный конвейер 2
05.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите» 2
17.06.2013 «МигКредит» и «Лидер» начали сотрудничество в области выдачи микрозаймов 1
04.06.2013 «МигКредит» подключил 120 тыс. новых точек погашения займов 2
26.11.2012 Через терминалы банка «Стройкредит» можно погашать займы в пользу «МигКредит» 1
19.09.2012 «МигКредит» продлил контракт на аутсорсинг печати с Optima 1
17.04.2012 «Астерос» расширил сотрудничество с «МигКредит» по сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры 1
14.06.2011 Погасить займы «МигКредит» можно через терминалы Qiwi 1

Публикаций - 23, упоминаний - 47

Denum и организации, системы, технологии, персоны:

Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 5 3
Apple Inc 13317 2
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optima Services 36 1
Oracle Siebel Systems 520 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Всегда.Да 5 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 12 1
Samsung Electronics 11161 1
Ростелеком 11074 1
МегаФон 11011 1
Huawei 4728 1
Xiaomi - Сяоми 2300 1
АйТи - Аплана Группа компаний 185 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1459 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1595 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 856 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Google LLC 12830 1
Beorg - Биорг 136 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9128 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1564 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ВТБ - Почта Банк 515 2
Альфа-Банк 1997 2
Совкомбанк ПАО 322 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 259 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
Стройкредит АКБ 35 1
Папа Финанс МКК 1 1
Valtera - Вальтера 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3014 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 579 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Евросеть 1421 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 152 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 567 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Аэроклуб 28 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Снежная Королева - СК Трейд 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55081 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5590 6
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6155 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2354 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 580 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27231 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12522 3
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2559 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34078 2
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13164 2
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Data monetization - Монетизация данных 2011 1
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Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 157 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6426 1
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Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 430 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 221 1
Xiaomi Mi Store 44 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 710 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 692 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 390 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 256 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 14 1
Совкомбанк - Халва 24 1
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Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6905 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12467 1
НКО - Некоммерческая организация 654 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5696 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6291 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1145 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2793 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 859 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 56 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 283 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 97 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480840, в очереди разбора - 724454.
Создано именных указателей - 203017.
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