«Банки.ру» объявляет о назначении нового генерального директора

«Банки.ру» объявляет о назначении Романа Халанского генеральным директором. Динара Юнусова, возглавлявшая «Банки.ру» с 2016 по 2025 гг., выходит из операционной деятельности и станет членом Наблюдательного совета компании. Об этом CNews сообщили представители «Банки.ру».

Новый генеральный директор финансового маркетплейса «Банки.ру» — Роман Халанский — работает в компании с 2017 г. в должности директора по развитию бизнеса и отвечает за продуктовую стратегию компании. Среди ключевых проектов, которые были реализованы под руководством Романа, — получение лицензии оператора финансовой платформы Банка России, запуск бизнес-процесса онлайн-открытия вкладов, сервис подбора кредитов и займов с онлайн-оформлением и высокой вероятностью одобрения, разработка мобильного приложения. До прихода в «Банки.ру» Роман работал директором по развитию онлайн-кредитования в МФК «МигКредит» с 2015 по 2017 гг. Ранее работал в департаментах розничных рисков в банках и МФО, где прошел путь от ведущего специалиста отдела андеррайтинга до директора по рискам.

Динара Юнусова, руководившая «Банки.ру» на позиции CEO в течение девяти лет, вступит в Наблюдательный совет компании. В своей новой роли Динара будет помогать команде и акционерам формировать стратегию роста капитализации компании.

За время работы Динары на позиции CEO бизнес «Банки.ру» вырос в 16 раз по выручке. Благодаря эффективному управлению на протяжении всего периода, даже в сложные для финансового рынка времена, «Банки.ру» был и остается устойчивым прибыльным бизнесом. Амбициозность, управленческая смелость и профессионализм Динары помогли перестроить бизнес-модель и кратно масштабировать бизнес. Роман Халанский продолжит развивать компанию в единстве с теми ценностями и корпоративной культурой, которые были заложены под руководством Динары Юнусовой.

«Роман Халанский внес огромный вклад в успех компании и формирование стратегии ее дальнейшего развития, он как никто другой разбирается в бизнесе «Банки.ру», при этом имеет большой разносторонний опыт работы на финансовом рынке, — сказала Динара Юнусова. — Я уверена, что Роман обладает всеми нужными компетенциями, чтобы управлять бизнесом и вести за собой команду».

«Я благодарен акционерам и Динаре за оказанное доверие и предоставленную возможность возглавить «Банки.ру», который является одним из лидеров финтеха в России, — сказал Роман Халанский. — Также хочу поблагодарить всю команду «Банки.ру», которая каждый день работает над тем, чтобы мы реализовывали нашу миссию — помогали принимать правильные финансовые решения миллионам людей. На сегодняшний день число клиентов «Банки.ру» уже превышает 20 млн человек. Я уверен в нашем бизнесе, уверен в нашей команде. У нас есть стратегия и амбициозные цели, к которым мы продолжим идти».