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Юнусова Динара


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «ОТП Банк» и «Банки.ру» объявили о стратегическом партнерстве 1
16.10.2024 ДОМ.РФ и Банки.ру запускают новый сервис для удобного оформления банковских продуктов 1
27.02.2018 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Юнусова Динара и организации, системы, технологии, персоны:

Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Veeam Software 322 1
Dell EMC 5054 1
Broadcom - VMware 2411 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 1
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1807 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5046 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5566 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3326 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 1
Федоров Андрей 29 1
Малько Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3572 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 597 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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