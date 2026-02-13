Разделы

Малько Александр


СОБЫТИЯ


13.02.2026 «Платформикс» и «Инферит» заключили партнерское соглашение 1
27.02.2018 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Малько Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2511 1
Dell EMC 5106 1
Veeam Software 328 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1716 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73814 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6697 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 782 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 1
Федоров Андрей 29 1
Юнусова Динара 4 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
