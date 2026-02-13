Получите все материалы CNews по ключевому слову
Малько Александр
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|«Платформикс» и «Инферит» заключили партнерское соглашение 1
|27.02.2018
|IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru 1
Малько Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2511 1
|Dell EMC 5106 1
|Veeam Software 328 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1716 1
|Базовые Решения - Platformix - Платформикс 138 1
|Федоров Андрей 29 1
|Юнусова Динара 4 1
|Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.