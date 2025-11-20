В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

Сбербанк решил уволить значительное количество человек по решению искусственного алгоритма. Работы за пять недель лишат 20% из тех, кого бездушные алгоритмы признали неэффективными. Точное число таких людей не раскрывается, но менее чем за год Сбербанк оставил без источника зарплаты свыше 13 тыс. человек. Путин раскритиковал происходящее в Сбербанке, заявив, что неэффективных сотрудников не бывает.

Машина приказала, Сбербанк исполняет

Сбербанк, крупнейший банк в России, наметил масштабную волну увольнений. Как пишет Forbes со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа, банк намерен сократить тех людей, на которых ему укажет искусственный интеллект.

Нейросети финорганизации научились вычленять неэффективных сотрудников среди общей массы работников банка. По каким именно критериям алгоритмы, написанные одними людьми, будут судить об эффективности других, Греф уточнять не стал.

Также глава Сбербанка не уточнил, сколько именно человек останутся без работы по решению искусственного интеллекта – он отметил лишь, что таковых наберется 20% из числа неэффективных. Почему было решено оставить 80% таких сотрудников, и как именно банк будет решать, Сбербанк не раскрывает.

Зато известны сроки, в течение которых Сбербанк избавится от части неэффективных, по версии нейросети, работников. Все они получат уведомление об увольнении в преддверии Нового года – в течение ближайших пяти недель, до 1 января 2026 г.

kremlin.ru Владимир Путин раскритиковал решение Сбербанка

«Мы в "Сбере" в этом году (в 2025 г. – прим. CNews) с помощью мультиагентной системы до 1 января (2026 г. – прим. CNews) закончим сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», – сказал Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Много людей без работы

Численность сотрудников группы Сбербанка к концу сентября 2025 г. составляла 294,6 тыс. человек. Банк активно сокращает свой штат – за неполный 2025 г. он оставил без работы 13,5 тыс. человек, сообщило в октябре 2025 г. издание Frank Media.

Это примерно 4,4% от общего числа работников банка на конец 2024 г. Тогда в его штате числилось 308,1 тыс. человек.

После своего официального заявления о сокращении 20% неэффективных сотрудников Греф отдельно пообщался с журналистами и внес небольшие коррективы. Он заявил Сбербанк намерен до конца 2025 г. уволить 20% сотрудников именно центрального аппарата.

«Я должен немного уточнить, что речь шла о центральном аппарате», – сказал глава Сбербанка (цитата по «Интерфаксу»).

Это ваша недоработка

Заявление Германа Грефа об увольнении 20% неэффективных сотрудников моментально раскритиковал Президент России Владимир Путин. Он заявил главе Сбербанка, что «нет неэффективных сотрудников, есть сотрудники, с которыми вы плохо работали» (цитата по «Интерфаксу»).

«В конечном итоге неэффективные сотрудники у неэффективных руководителей. Если есть что-то неэффективное в организации, то к сожалению, в этом есть моя доля ответственности. Я с этим согласен», – ответил Владимиру Путину Герман Греф.

Без ИТ-шников, вероятно, не обойдется

Существует вероятность, что среди тех, кто будет уволен до конца 2025 г., окажутся и ИТ-специалисты. В текущем году Сбербанк очень активно взялся за их «высвобождение».

В январе 2025 г. CNews писал, что ИТ-специалистам, работающим в дочерних компаниях Сбербанка, начали массово предлагать уволиться по соглашению сторон. Речь о сотрудниках «Купера», «МегаМаркета», «СберЛогистики» и «Самоката». Все четыре компании входят в Ecom.tech – команду, которая разрабатывает решения для в e-commerce.

В середине осени 2025 г. стало известно о новой мощной волне сокращений ИТ-специалистов в Сбербанке. Под нее попали разработчики, аналитики, тестировщики и многие другие представители ИТ-сферы.

Сотрудникам «оптимизацию» объясняют внедрением искусственного интеллекта. С некоторыми разрывают договоры по соглашению сторон, с другими договариваются на выплату двух-трех окладов.