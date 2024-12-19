Frank Media Фрэнк Медиа
Frank Media — деловое издание о финансах и экономике. Редакция Frank Media создана в 2018 году.
Frank Media и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
|Алекперов Вагит 28 1
|Хлебунов Михаил 4 1
|Кашпоров Сергей 2 1
|Рашников Виктор 12 1
|Волож Аркадий 251 1
|Потанин Владимир 63 1
|Абрамович Роман 46 1
|Путин Владимир 3171 1
|Горелкин Антон 93 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Мордашов Алексей 55 1
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