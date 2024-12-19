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Frank Media Фрэнк Медиа


Frank Media — деловое издание о финансах и экономике. Редакция Frank Media создана в 2018 году.


19.12.2024 Решения Servicepipe защитят Frank Media от DDoS-атак и парсинга  2
02.10.2024 Денег больше нет? Крупнейший российский банк оставил программистов без льготной ипотеки. Опрос 1
06.10.2023 После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Frank Media и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Резонанс НПП 370 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Uber 330 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
FreePik 981 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
Алекперов Вагит 28 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа 21768 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 25 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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