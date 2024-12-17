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Wearable devices Умное кольцо Smart ring



17.12.2024 Умное кольцо CSS GR15 в России 1
12.12.2024 Россияне выпустили уникальное устройство, которое делает ненужными фитнес-трекеры. Опрос 1
12.12.2024 Умное кольцо Sber: Сбербанк вышел в категорию носимой электроники 1
26.08.2024 9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM 1
20.02.2024 Apple впервые за 10 лет выпустит совершенно новое устройство на замену часам Watch. Опрос 1
14.01.2021 Лауреаты прошлых премий CES — что с ними сейчас? 1
30.11.2015 Будущее рядом. 10 самых перспективных патентов Apple 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 3
Samsung Electronics 10255 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Ring 61 2
Google LLC 11775 1
Ракурс НПФ 160 1
Picooc 6 1
Shenzhen Huaxinzhi Technology 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
Умные платформы 1682 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Наушники - Headphones 3999 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 169 2
Часы - Watch 941 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 389 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 300 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Apple iPad 3860 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices Умное кольцо 1 1
Samsung Galaxy 955 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 8 181 1
Apple Touch ID 280 1
Apple iPod 1537 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Apple 3D Touch 60 1
Apple Force Touch 53 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Anker Soundcore 15 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 40 1
Anker Sleep 1 1
Samsung Galaxy Ring 1 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Канада 4881 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 4
Сон - Somnus 428 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Экзамены 428 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 60 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Транспорт - Мотоцикл 93 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
MacRumors 137 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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