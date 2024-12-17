Wearable devices Умное кольцо Smart ring
Wearable devices и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12101 3
|Samsung Electronics 10255 2
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
|Ring 61 2
|Google LLC 11775 1
|Ракурс НПФ 160 1
|Picooc 6 1
|Shenzhen Huaxinzhi Technology 1 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.