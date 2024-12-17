Shenzhen Huaxinzhi Technology
Shenzhen Huaxinzhi Technology — высокотехнологичная компания с опытом разработки и производства умных носимых устройств. Базирующаяся в “Кремниевой долине Китая” в Шэньчжэне, компания специализируется на создании продуктов для мониторинга здоровья, включая умные кольца, смарт-часы и NFC-устройства. Продукция Huaxinzhi сертифицирована международными стандартами, такими как FDA, CE и FCC.
|17.12.2024
|Умное кольцо CSS GR15 в России 1
Shenzhen Huaxinzhi Technology и организации, системы, технологии, персоны:
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