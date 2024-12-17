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Shenzhen Huaxinzhi Technology


Shenzhen Huaxinzhi Technology — высокотехнологичная компания с опытом разработки и производства умных носимых устройств. Базирующаяся в “Кремниевой долине Китая” в Шэньчжэне, компания специализируется на создании продуктов для мониторинга здоровья, включая умные кольца, смарт-часы и NFC-устройства. Продукция Huaxinzhi сертифицирована международными стандартами, такими как FDA, CE и FCC.


17.12.2024 Умное кольцо CSS GR15 в России 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Shenzhen Huaxinzhi Technology и организации, системы, технологии, персоны:

ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Wearable devices - Умное кольцо - Smart ring 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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