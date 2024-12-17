Shenzhen Huaxinzhi Technology — высокотехнологичная компания с опытом разработки и производства умных носимых устройств. Базирующаяся в “Кремниевой долине Китая” в Шэньчжэне, компания специализируется на создании продуктов для мониторинга здоровья, включая умные кольца, смарт-часы и NFC-устройства. Продукция Huaxinzhi сертифицирована международными стандартами, такими как FDA, CE и FCC.