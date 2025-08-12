В России вышло в продажу умное фэшн-кольцо KOD

Российская ИТ-компания «Исходный Код» представила «умный» fashion-девайс, который помогает снижать тревожность и справляться с хронической усталостью.

По данным стартапа, от 23% до 47% женщин в возрасте 25-45 лет регулярно испытывают тревогу и ощущение эмоционального истощения. В ответ на этот запрос запущено носимое устройство KOD – умное кольцо, разработанное специально для женщин.

Оно отслеживает вариабельность сердечного ритма (HRV), дыхание, сон, уровень кислорода и активность, а затем передает данные в мобильное приложение. Пользователь получает персонализированные рекомендации, дыхательные упражнения и ментальные практики. По словам авторов проекта, алгоритмы подстраиваются под поведенческие особенности и текущее состояние.

По итогам внутреннего тестирования 30% пользователей отметили снижение тревожности за три недели, а продолжительность сна увеличилась на 20%. Разработчики сообщают, что одно из колец уже стало частью настоящего предложения руки и сердца.