Мониторинг сна и стресса, анализ уровня активности, рекомендации от GigaChat — Умное кольцо Sber поступило в продажу

Стартовали продажи умного кольца Sber — первого носимого устройства в линейке продуктов Sber. Оно идеально подойдет тем, кто стремится заботиться о своем здоровье и оставаться активным и продуктивным, не снижая темпа жизни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Корпус кольца изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Устройство весит всего 5 граммов. А заряда батареи хватает до 7 дней. Кольцо представлено в восьми размерах и двух цветах — черный хром и серый хром.

Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и дает квалифицированные советы по поддержанию здоровья.

kol1.jpg

Сбербанк

За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов российских институтов и клинико-диагностических центров.

Принцип работы

Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Форм-фактор кольца позволяет проводить максимально точные измерения благодаря плотному прилеганию к пальцу, где сосуды расположены близко к поверхности кожи. Кольцо мониторит параметры здоровья и фиксирует их изменения, помогая поддерживать организм в оптимальном состоянии.

Специализированные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик: длительности и качества сна, уровня стресса, а также ресурса — совокупной производной всех показателей.

Вся информация о состоянии организма доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом «СберЗдоровья».

Исследования и интеграции

Эффективность работы умного кольца Sber обеспечивают сотни часов исследований, в том числе полисомнографических, которые признаны золотым стандартом отслеживания физиологических показателей во сне, и специально разработанные инновационные нейросетевые алгоритмы. К разработке были привлечены медицинские эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы № 1 Управления делами Президента России, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, медицинской компании «СберЗдоровье» и клиники «Медси».

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Пользователи кольца с помощью сервиса «СберЗдоровье» могут записаться на онлайн-консультацию, очный прием, лабораторную диагностику и инструментальные исследования к выбранным специалистам.

Персональный консультант

GigaChat на основе метрик пользователя дает индивидуальные рекомендации по улучшению качества сна, методам управления стрессом, подходу к физическим нагрузкам. Общение в приложении идет в формате диалога: можно обсуждать с GigaChat свои показатели и получать по ним детальные разъяснения на понятном языке.

Искусственный интеллект GigaChat был дообучен на медицинских данных при участии врачей различных специальностей. В 2024 г. он сдал выпускной экзамен по специальности «Лечебное дело», а после прошел аккредитацию еще по семи медицинским специальностям, включая кардиологию. Благодаря базе знаний GigaChat пользователи получают самые актуальные рекомендации в области медицины и физиологии.

Цена и доступность умного кольца Sber

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

23 сентября 2025 г. открывается эксклюзивная продажа умного кольца Sber для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices. В числе первых устройство смогут приобрести клиенты Sber Private Banking и «СберПервого». Дополнительную информацию можно получить у персонального банкира или менеджера.

С 24 сентября 2025 г. умное кольцо можно будет приобрести на официальном сайте производителя и в партнерских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 руб.

