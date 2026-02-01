Разделы

01.02.2026 Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы 1
01.12.2025 «Палех Инжиниринг» внедрила ИИ в имплант для отслеживания сердечного ритма 1
11.11.2025 Нейротрекер впервые выявил биомаркер развития ночной тахикардии 1
16.10.2025 В «Ситилинке» появились новые смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro 1
15.10.2025 Смарт-часы Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в России: титановый корпус, точный GPS и до 25 дней без подзарядки 1
24.09.2025 В «М.видео» стартовали продажи умного кольца Sber 1
23.09.2025 Мониторинг сна и стресса, анализ уровня активности, рекомендации от GigaChat — Умное кольцо Sber поступило в продажу 1
01.07.2025 Студент СибГМУ создал программу для оценки уровня утомления организма 1
05.06.2025 Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM 1
30.05.2025 Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта 1
28.05.2025 Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе 1
12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 1
28.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж браслета Huawei Band 10 и наушников Huawei FreeArc 1
06.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи серии Xiaomi Pad 7 и носимых устройств Xiaomi 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности 1
20.03.2024 Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 2
20.06.2023 Обзор лучших гаджетов от terasale.com: улучшите свою жизнь с помощью технологий! 1
20.03.2023 Как выбрать эллиптический тренажер для дома 1
17.03.2023 9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM 2
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 2
14.12.2022 Строитель офисов «Ростелекома», HPE и Headhunter «следит» за рабочими через умные часы. КПД вырос на треть 1
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 1
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 1
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России 1
23.11.2021 Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 1
21.06.2021 Российский разработчик создал сервис для круглосуточного мониторинга здоровья при помощи носимых гаджетов 1
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
18.05.2021 На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду 1
13.05.2021 Canyon представила детские смарт-часы с полноценными функциями фитнес-гаджета MyDino KW-33. Цена. Фото 1
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса 1
22.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют пульс? 1
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
17.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять? 1

Apple Inc 12717 33
Samsung Electronics 10688 24
Garmin - Гармин 211 21
Huawei 4274 17
Xiaomi 2018 15
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 82 15
Polar - Полар 98 10
Sony 6640 9
Google LLC 12323 9
Fitbit 58 7
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 30 7
Pebble Technology 60 6
Meta Platforms - Facebook 4547 5
LG Electronics 3684 5
Jawbone 37 5
Lenovo Group 2372 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1168 4
HTC Corporation 1506 4
Fossil 20 4
Withings 17 3
X Corp - Twitter 2913 3
Microsoft Corporation 25318 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
Lenovo Motorola 3530 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 722 3
Amwell - American Well Corporation 4 2
Yandex - Яндекс 8563 2
Qualcomm Technologies 1915 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 2
Intel Corporation 12570 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 399 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4580 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 2
Canyon Technology Group 53 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 835 2
Suunto 8 2
Лента - Сеть розничной торговли 2285 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 4
Adidas - Адидас 167 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 4
Связной ГК 1384 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2736 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 148 3
Nike 191 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Norwest Venture Partners 11 2
Альфа-Банк 1885 2
Visa International 1976 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 2
Intel Capital 148 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Dyson 133 2
Mayfield Fund 10 2
Lacoste - Лакост 10 1
DenizBank - Денизбанк 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 1
Kickstarter 131 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Совкомбанк ПАО 290 1
American Express - Amex 335 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1677 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Walt Disney Company 638 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
BP - British Petroleum 182 1
TÜV Rheinland Group 165 1
БКС Брокер 11 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 46 1
Этажи 0 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 381 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3408 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5018 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2958 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 71
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 69
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 64
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 48
Часы - Watch 998 42
Оповещение и уведомление - Notification 5385 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7702 38
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1614 35
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 28
Умные платформы 1874 27
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 25
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 175 24
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 269 22
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3143 20
Аксессуары 4134 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13042 17
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 17
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 17
Accelerometer - Акселерометр 385 17
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 16
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 15
Шагомер - Педометр - Pedometer 83 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 14
Силиконы - полиорганосилоксаны 282 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 13
Часы - Будильник - Alarm clock 257 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 12
Наушники - Headphones 4305 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 49
Google Android 14802 36
Apple iOS 8308 33
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 542 32
Huawei Watch - Умные часы 125 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 18
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 17
Google Android Wear OS 104 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 12
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 12
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 81 12
Samsung Galaxy Gear 153 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 10
Garmin Connect 34 10
Apple Siri - Голосовой помощник 421 9
Samsung Galaxy Watch - умные часы 77 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 8
Samsung Galaxy 996 8
Samsung Pay 295 8
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 8
Apple Pay 505 7
Huawei TruSleep 19 7
Lenovo Moto - серия смартфонов 122 7
Garmin Forerunner 17 7
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 7
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 6
Microsoft Windows 16415 6
Apple - App Store 3018 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 2000 8679 6
Samsung Galaxy Note 697 5
Apple iPhone 5 777 5
Apple WatchOS 81 5
Huawei Band - Умный браслет 29 5
Qualcomm Snapdragon Wear 15 5
Huawei TruSeen 15 5
JawBone Up 17 5
Garmin Fenix 9 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 396 2
Maquet Pierre - Маке Пьер 2 2
Torrealba Fernando - Торреальба Фернандо 1 1
Laviolette Steve - Лавиолетт Стив 1 1
Martin Karl - Мартин Карл 2 1
Штоп Андрей 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Носков Константин 239 1
Бойко Елена 152 1
Кулешов Сергей 36 1
Соловьев Владимир 108 1
Калинин Александр 178 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Фишер Андрей 74 1
Болышев Максим 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 1
Симаков Олег 113 1
Раменский Демьян 18 1
Терехов Александр 16 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Швецов Денис 14 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Смирнова Екатерина 9 1
Балабанов Анатолий 12 1
Петрова Лариса 2 1
Салливан Кристин 1 1
Жупанова Дарья 1 1
Меркулов Борис 7 1
Орлов Геннадий 16 1
Айелло Энтони 1 1
Koo Peter - Ку Питер 1 1
Семенов Гоша 1 1
Кобяков Илья 6 1
Харитонова Алина 1 1
Синельник Сергей 1 1
Шпицберг Игорь 2 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Compton Ross - Комптон Росс 1 1
Зверев Ярослав 1 1
Vallortigara Giorgio - Валортигара Джорджио 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 16
Южная Корея - Республика 6874 10
Япония 13564 9
Сатурн - Титан (спутник) 505 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 5
Земля - планета Солнечной системы 10689 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 5
США - Калифорния - Купертино 277 5
Европа 24672 4
Азия - Азиатский регион 5761 4
Германия - Федеративная Республика 12955 4
Италия - Итальянская Республика 4434 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 3
Канада 4994 3
Китай - Тайвань 4143 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 2
Бельгия - Королевство 1172 2
Франция - Французская Республика 7994 2
США - Торонто 271 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 2
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 2
Казахстан - Республика 5834 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Швеция - Королевство 3719 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Ближний Восток 3049 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 1
Турция - Турецкая республика 2503 1
Испания - Королевство 3770 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2106 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 65
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 48
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 36
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 22
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 20
Сон - Somnus 457 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 14
Спорт - Ходьба 60 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 11
Ergonomics - Эргономика 1690 11
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 10
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 7
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 16 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 800 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 7
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 6
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 6
Спорт - Гольф 96 6
Спорт - Йога - Fitness - Беговая дорожка - Treadmill - Бег в помещении 17 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 4
Зоология - наука о животных 2792 4
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 4
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 20
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1271 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 227 1
The Guardian - Британская газета 386 1
Nature 821 1
New Scientist 1448 1
ABC News 52 1
Gartner - Гартнер 3616 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 8 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАН - Российская академия наук 2032 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 108 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Pontifical Catholic University of Chile - Католический университет Чили - Епископский католический чилийский университет - Папский католический университет 3 1
University of New England - Университет Новой Англии 2 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
