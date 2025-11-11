Нейротрекер впервые выявил биомаркер развития ночной тахикардии

Резидент «Сколково» компания «Нейротехнолоджи» представила результаты шестилетних исследований нейротрекера Neyrox, который впервые зафиксировал биомаркер локального снижения иммунитета и предсказания развития тахикардии в ночное время. Устройство способно обнаруживать физиологические нарушения за 20 ч до их клинических проявлений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Исследования нейрофизиологов показывают, что нервная система может быстро вызвать локальное снижение иммунитета, а нервное напряжение днём может провоцировать тахикардию ночью, повышая давление и нагрузку на сосуды. Эти процессы часто остаются незаметными, но именно они предшествуют хроническому воспалению, вирусным атакам и сосудистым нарушениям.

В основе технологии лежат высокоточные медицинские сенсоры, которые регистрируют и анализируют 12 ключевых параметров организма в режиме 24/7. Нейротрекер объединяет функции: измерение вариабельности сердечного ритма (ВСР) — индикатора баланса между напряжением сердца и восстановлением; электрокардиограмма (ЭКГ) с анализом интервала QT и выявлением скрытых нарушений ритма; неинвазивный мониторинг уровня глюкозы — оценка динамики глюкозы без проколов кожи; динамика артериального давления и сосудистого тонуса; оценка стресса и нагрузки нервной системы по электродермальной активности (ЭДА); анализ сна, движений, температуры тела и метаболизма; оценка сатурации крови и локальных сосудистых перегрузок, особенно в ночное время.

Собранные данные проходят интеллектуальную обработку с помощью алгоритмов машинного обучения, которые выявляют тонкие паттерны изменений — локальное снижение иммунной активности, сосудистые дисфункции и перегрузку регуляторных систем. Особое внимание уделено ночному периоду, когда автономная нервная система перестраивается, и именно тогда проявляются скрытые сбои, недоступные дневной диагностике.

«Мы привыкли оценивать здоровье по дневным показателям — пульсу, давлению, активности. Но настоящая картина состояния организма раскрывается при оценке влияния на него нервной системы, а для сосудов и сердца особенно важным периодом является ночной мониторинг. Именно ночью особенно активны механизмы восстановления, иммунной перестройки и сосудистой регуляции. Накапливая больше данных от сотен лиц длительное время — мы переходим к формату прогнозирования развития нарушений в организме», — сказал создатель методики и эксперт-нейрофизиолог Юрий Корюкалов.

Система не только фиксирует изменения, но и анализирует их динамику, создавая индивидуальный «профиль здоровья». При выявлении тревожных отклонений нейротрекер автоматически направляет уведомления пользователю и, при необходимости, врачу. Такой подход открывает новую страницу в персонализированной профилактической медицине: устройство помогает предсказывать и предотвращать обострения задолго до появления симптомов.

Биомаркер развития тахикардии ночью получен благодаря сочетанию оценки динамики вариабельности сердечного ритма и данных электродермальной активности. Так их синхронные изменения вечером по двум направлениям в 86% случаев приводили к развитию тахикардии с 1:00 до 3:50 ночью.

Пилотные испытания подтвердили высокую точность оценки состояния иммунной системы в течение дня, сосудов и сердца во сне. Компания планирует к 2026 г. развернуть комплексную телемедицинскую платформу на базе Neyrox, которая объединит пользователей, врачей и научные центры.

Умный браслет Neyrox — это прогресс в персонализированной медицине и фундаментальный инструмент, превращающий ночной сон в источник объективных данных о состоянии нервной, иммунной и сосудистой систем. Проект направлен на создание системы предиктивной медицины, способной предотвращать заболевания на доклинической стадии.