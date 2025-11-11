Разделы

ПО Электроника
|

Нейротрекер впервые выявил биомаркер развития ночной тахикардии

Резидент «Сколково» компания «Нейротехнолоджи» представила результаты шестилетних исследований нейротрекера Neyrox, который впервые зафиксировал биомаркер локального снижения иммунитета и предсказания развития тахикардии в ночное время. Устройство способно обнаруживать физиологические нарушения за 20 ч до их клинических проявлений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Исследования нейрофизиологов показывают, что нервная система может быстро вызвать локальное снижение иммунитета, а нервное напряжение днём может провоцировать тахикардию ночью, повышая давление и нагрузку на сосуды. Эти процессы часто остаются незаметными, но именно они предшествуют хроническому воспалению, вирусным атакам и сосудистым нарушениям.

В основе технологии лежат высокоточные медицинские сенсоры, которые регистрируют и анализируют 12 ключевых параметров организма в режиме 24/7. Нейротрекер объединяет функции: измерение вариабельности сердечного ритма (ВСР) — индикатора баланса между напряжением сердца и восстановлением; электрокардиограмма (ЭКГ) с анализом интервала QT и выявлением скрытых нарушений ритма; неинвазивный мониторинг уровня глюкозы — оценка динамики глюкозы без проколов кожи; динамика артериального давления и сосудистого тонуса; оценка стресса и нагрузки нервной системы по электродермальной активности (ЭДА); анализ сна, движений, температуры тела и метаболизма; оценка сатурации крови и локальных сосудистых перегрузок, особенно в ночное время.

Собранные данные проходят интеллектуальную обработку с помощью алгоритмов машинного обучения, которые выявляют тонкие паттерны изменений — локальное снижение иммунной активности, сосудистые дисфункции и перегрузку регуляторных систем. Особое внимание уделено ночному периоду, когда автономная нервная система перестраивается, и именно тогда проявляются скрытые сбои, недоступные дневной диагностике.

«Мы привыкли оценивать здоровье по дневным показателям — пульсу, давлению, активности. Но настоящая картина состояния организма раскрывается при оценке влияния на него нервной системы, а для сосудов и сердца особенно важным периодом является ночной мониторинг. Именно ночью особенно активны механизмы восстановления, иммунной перестройки и сосудистой регуляции. Накапливая больше данных от сотен лиц длительное время — мы переходим к формату прогнозирования развития нарушений в организме», — сказал создатель методики и эксперт-нейрофизиолог Юрий Корюкалов.

Система не только фиксирует изменения, но и анализирует их динамику, создавая индивидуальный «профиль здоровья». При выявлении тревожных отклонений нейротрекер автоматически направляет уведомления пользователю и, при необходимости, врачу. Такой подход открывает новую страницу в персонализированной профилактической медицине: устройство помогает предсказывать и предотвращать обострения задолго до появления симптомов.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Биомаркер развития тахикардии ночью получен благодаря сочетанию оценки динамики вариабельности сердечного ритма и данных электродермальной активности. Так их синхронные изменения вечером по двум направлениям в 86% случаев приводили к развитию тахикардии с 1:00 до 3:50 ночью.

Пилотные испытания подтвердили высокую точность оценки состояния иммунной системы в течение дня, сосудов и сердца во сне. Компания планирует к 2026 г. развернуть комплексную телемедицинскую платформу на базе Neyrox, которая объединит пользователей, врачей и научные центры.

Умный браслет Neyrox — это прогресс в персонализированной медицине и фундаментальный инструмент, превращающий ночной сон в источник объективных данных о состоянии нервной, иммунной и сосудистой систем. Проект направлен на создание системы предиктивной медицины, способной предотвращать заболевания на доклинической стадии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/