Китай возобновил поставки чипов для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, GM, хотя европейский завод Nexperia все еще захвачен властями Нидерландов

Министерство торговли Китая вводит исключения из правил экспорта чипов компании Nexperia, соответствующих стандартам для гражданского использования. 8 ноября 2025 г. правительство Китая дало понять, что ждет конкретных действий от властей Нидерландов для разрешения спора, связанного с Nexperia, который привел к дефициту чипов у компании и поставил под угрозу автомобильную промышленность не только в Европе, ну и США.

Разрешение на поставку чипов

Поставки чипов Nexperia из Китая для европейского автопрома разрешены только для гражданского применения, пишет Reuters. Это произошло в рамках договоренностей, достигнутой на встрече в Южной Корее президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и председателем Китая Си Цзиньпином (Xi Jinping).

С конца сентября 2025 г. ситуация вокруг нидерландской Nexperia развивается довольно драматично, о чем писал CNews. Уже несколько лет принадлежащий китайской Wingtech Technology производитель чипов перешел под контроль властей Нидерландов, а китайские власти запретили его экспорт из своей страны. В ноябре 2025 г. они сделали послабление для поставок гражданского профиля и ждут ответных шагов со стороны Нидерландов.

Руководство Nexperia заявило, что приветствовала обязательство Китая содействовать возобновлению экспорта с ее китайского предприятия, однако отметила, что у нее по-прежнему существуют некоторые опасения и что она не может сказать, будут ли доставлены продукты и когда, о чем информировал CNews. Ведь в октябре 2025 г. Пекин заблокировал экспорт с предприятий в Китае чипов Nexperia, используемых в автомобильной промышленности и потребительской электронике в ответ на решение нидерландских властей о национализации завода в Китае. Журналисты Bloomberg, комментируя приостановку экспорта, отметили, что это было сделано на фоне более масштабной торговой войны между Китаем и США и их союзниками, которая дестабилизировала рынки.

Nexperia Хоть власти Нидерландов и захватили производителя микросхем Nexperia, Китай возобновляет экспорт чипов, но только для гражданского использования

Компания Nexperia занимается массовым производством чипов для автомобильной промышленности, бытовой электроники и других секторов, что делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок в Европе. Nexperia — это дочерняя структура китайской Wingtech Technology. Более 13 тыс. сотрудников работают в Европе, Азии и США. В компании также есть и многочисленные филиалы в каждом из трех глобальных регионов: Европе, Азии и Америке.

По информации Reuters, министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс (Vincent Karremans) заявил, что он уверен в том, что чипы Nexperia поступят в продажу в Европе и остальном мире в ближайшие дни. Он сказал, что Пекин и Вашингтон проинформировали власти Нидерландов 8 ноября 2025 г. о том, что сделка, заключенная Трампом и Си Цзиньпином, позволит возобновить поставки. «Это также согласуется с информацией, предоставленной китайским министерством коммерции Европейской комиссии (Еврокомиссия)», — добавил министр.

Отмечается, что Китай, руководствуясь ответственным подходом в интересах безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок полупроводников, 10 ноября 2025 г. принял надлежащие меры по предоставлению освобождения от ограничений для экспорта продукции гражданского назначения, соответствующей требованиям.

Попытка захвата

В середине октября 2025 г. правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech Technology, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia Чжан Сюэчжэн (Zhang Xuezheng) был отстранен от своей должности.

Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту генерального директора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.

Защитные ограничения

На этом фоне главный офис китайского отделения компании Nexperia разрешило своим сотрудникам в Нидерландах игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

Спровоцированная захватом Nexperia ситуация грозила остановкой ряда европейских предприятий отрасли автомобилестроения, считали топ-менеджеры Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Volvo и General Motors. По информации CNews, большинство ее участников извлекло уроки из дефицита автомобильных чипов времен пандемии Сovid-19 и обеспечило себя соответствующими компонентами на краткосрочную перспективу. Однако в дальнейшем, по их мнению, если конфликт вокруг Nexperia не будет улажен, отдельным площадкам, вероятно, все же придется приостановить работу уже в ноябре-декабре 2025 г.

Руководители же Wingtech Technology, владельца чипмейкера Nexperia, опасались лишь о прекращении роста полупроводникового направления в случае невозможности вернуть контроль над своим активом до конца 2025 г.