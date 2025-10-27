Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чипов

Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чиповСпровоцированная захватом Nexperia ситуация грозит остановкой ряда европейских предприятий отрасли автомобилестроения, считают топ-менеджеры Volvo и Volkswagen. Большинство ее участников извлекло уроки из дефицита автомобильных чипов времен пандемии covid-19 и обеспечило себя соответствующими компонентами на краткосрочную перспективу. Однако в дальнейшем, если конфликт вокруг Nexperia не будет улажен, отдельным площадкам, вероятно, все же придется приостановить работу. Wingtech, владелец чипмейкера, опасается прекращения роста полупроводникового направления в случае невозможности вернуть контроль над своим активом до конца 2025 г.
Volvo и Volkswagen предупреждают
Компании Volvo Cars и Volkswagen предупредили о риске временной остановке работы производственных площадок в Европе результате нарушения цепочки поставок комплектующих, вызванного инцидентом с захватом контроля над чипмейкером Nexperia властями Нидерландов, пишет Financial Times.
Проблемы с закупкой электронных компонентов могут испытать и японские производители автомобильных запасных частей. Nexperia предупредила своих клиентов из Страны восходящего солнца о невозможности гарантировать стабильность поставок. 16 октября 2025 г. CNews сообщил, что к потенциальным перебоям с поставками чипов уже в ноябре 2025 г. готовятся американские General Motors и Ford.
В шведской Volvo, которая принадлежит китайскому автопроизводителю Geely, со слов ее гендиректора Хокана Самуэльссона (Håkan Samuelsson), пока с серьезными проблемами не столкнулись. Компания, похоже, извлекла уроки из дефицита чипов времен пандемии covid-19 и принимает меры по недопущению утраты доступа к необходимым электронным компонентам.
В то же время, по мнению топ-менеджера, по другим представителям отрасли нынешний кризис способен ударить с куда большей силой. «Думаю, некоторые заводы будут закрыты, – приводит Financial Times слова Самуэльссона – Всегда необходимы быть немного умнее остальных, чтобы не пришлось закрывать завод самим».
Компания Volswagen, по информации Financial Times, признала возможность возникновения проблем на производстве в краткосрочной перспективе и уведомила об этом персонал предприятий.
Mecedez-Benz обеспечена необходимыми микросхемами в количествах, достаточных для обеспечения работы конвейеров в течение непродолжительного периода времени. В компании также отметили, что в настоящее время сложно делать хоть сколько-нибудь надежные прогнозы ввиду сложности сложившейся ситуации и связанной с ней нестабильностью.
В Renault, как и в Volvo, пока не зафиксировали негативный эффект от событий, связанных с Nexperia и применяют опыт, накопленный за время пандемии.
Мэри Барра (Mary Barra), гендиректор General Motors, в обращении к инвесторам охарактеризовала нынешнюю ситуацию как «очень нестабильную» и заверила их, что «команды работают круглосуточно». Барра выразила надежду на способность правительств вовлеченных в конфликт сторон решить эту проблему.
Китайцы тоже пострадают
Бизнес китайской Wingtech Technology, которой принадлежит Nexperia, также столкнется с серьезными трудностями, если конфликт не удастся урегулировать в кратчайшие сроки. По сообщению Bloomberg, в компании считают, что его последствия могут негативно отразиться на перспективах дальнейшего роста Wingtech, хоть и оценить его точно пока не представляется возможным.
Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети
«Если контроль над Nexperia не будет восстановлен до конца 2025 г., компания может столкнуться с временным снижением выручки, прибыли и потока платежей», – говорится в последнем квартальном финансовом отчете компании, опубликованном в пятницу, 24 октября 2025 г.
По итогам III квартала 2025 г. Wingtech отчиталась приятно удивила экспертов, продемонстрировав уверенный рост выручки полупроводникового подразделения на 12,2% год к году на фоне здорового спроса на продукцию соответствующих линеек.
Опасаясь санкций США
В конце декабря 2024 г. Минторг США включил Wingtech Technology, которая владеет 100% акций Nexperia, в «черный список» компаний, для взаимодействия с которыми необходимо получение специальной лицензии (Entity List).
В середине октября 2025 г. Правительство Нидерландов ввело внешнее управление в отношении базирующегося в стране производителя микросхем Nexperia. Как ранее сообщил CNews, руководству Nexperia теперь запрещено изменять структуру активов, кадровый состав и направления бизнеса до наступления октября 2026 г. Решению предшествовало заявление со стороны властей США о том, что Nexperia следует отстранить от должности нынешнего китайского гендиректора ради предотвращения попадания ее самой в черный список Минторга США.
Министерство коммерции КНР впоследствии выступило с заявлением о том, что беспрецедентное решение Нидерландов «оказало серьезное влияние» на стабильность глобальной цепочки поставок. Правительство европейской страны, в свою очередь, сообщило о намерении оставаться на связи со своими китайскими коллегами и продолжать работу по выработке «конструктивного решения».
19 октября 2025 г., по сообщению Financial Times, европейская штаб-квартира Nexperia распространила среди своих клиентов сообщение, в котором рекомендовала не приобретать продукцию, произведенную ее же китайским подразделением. В ответ на это китайское подразделение уведомило персонал не выполнять распоряжения, поступающие от менеджмента нидерландского подразделения.
Заводы Nexperia в Великобритании и Германии занимаются обработкой полупроводниковых пластин, примерно 80% которых в дальнейшем доставляется в КНР для упаковки и тестирования.
Чем занимаются Wingtech и Nexperia
Wingtech представляет электронную промышленность КНР, является крупным разработчиком и производитель полупроводниковой и телекоммуникационной продукции, в том числе смартфонов, ноутбуков и микросхем. Помимо Nexperia, которая перешла под контроль Wingtech в 2017 г., у компании имеются и другие «дочки»: Wingtech Communications; Guangzhou Delta Imaging Technology; Shanghai Wingtech Information Technology; Kunming Wenxun Industrial.
Nexperia выступает в роли ключевого поставщика электронных компонентов для ряда крупных автопроизводителей, в частности, Volkswagen AG. При помощи микросхем компании реализована работа ряда автомобильных систем: от управления освещением и подушками безопасности до обеспечения работы стеклоподъемников и дверных замков.