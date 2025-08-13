Разделы

U.S. Entity List USA Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Министерство США, следящее за исполнением технологических санкций, 19 лет не обновляло ИТ-системы и полагается на ручной труд 1
03.12.2024 США ввели против Китая санкции, мешающие производить чипы и развивать ИИ. Они изобилуют лазейками и опасны для американского бизнеса 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
21.12.2023 В Китае создан передовой «суверенный» литографический сканер для техпроцесса 28 нм 1
22.06.2023 Убыточное микроэлектронное детище «Роснано» лишилось сотрудников и оборудования и сомневается, что выживет 1
02.09.2020 Запрет Трампа на закупку китайских дронов вышел Америке боком 1
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 1
17.05.2019 Huawei выступила с заявлением относительно внесения компании в список запрещенных физических и юридических лиц Минторгом США 1
27.03.2019 Арестован хозяин «Т-платформ» и разработчика процессоров «Байкал». Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
17.10.2017 Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность 1
13.01.2014 Российские чиновники убедили США снять санкции с «Т-Платформ» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

U.S. Entity List USA и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 395 4
Huawei 4083 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 3
Intel Corporation 12392 2
AMD - Advanced Micro Devices 4368 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 975 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 130 2
АМДтехнологии 31 1
МикроКомпонент - MicroComponent 1 1
Huawei Technologies 399 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1174 1
DJI 79 1
Hikvision - Хиквижн 59 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 14 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 140 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5107 1
Samsung Electronics 10440 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1530 1
Applied Materials 294 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 284 1
China Mobile 413 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 967 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 2
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 397 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1577 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1300 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3217 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 246 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2781 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5642 1
Судебная власть - Judicial power 2357 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 615 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 648 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21419 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8193 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1301 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 376 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2298 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3145 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4237 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12058 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9068 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8353 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9844 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 511 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6543 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1764 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1672 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9942 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2584 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1342 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 958 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 460 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1074 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14176 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4360 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11772 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8309 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 152 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3533 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9663 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3980 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 80 1
Фотобанк - Photobank 188 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 172 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1157 3
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 221 1
Tencent WeChat - мессенджер 156 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4874 1
FreePik 1243 1
Опанасенко Всеволод 133 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 163 2
Александрова Александра 10 1
Александров Александр 83 1
Курбанов Тимур 13 1
Малафеев Андрей 52 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 546 1
Иванов Антон 83 1
Кулашова Анна 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 10
Россия - РФ - Российская федерация 151933 6
Китай - Тайвань 4076 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 4
Германия - Федеративная Республика 12835 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44751 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4034 2
Япония 13410 2
Нидерланды 3580 2
Малайзия 880 2
Украина 7712 1
Франция - Французская Республика 7931 1
Европа 24474 1
Азия - Азиатский регион 5659 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Индонезия - Республика 988 1
Бразилия - Федеративная Республика 2418 1
Таджикистан - Республика 891 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 1
Иран - Исламская Республика Иран 1105 1
Колумбия - Республика 532 1
Монголия 360 1
Южная Корея - Республика 6767 1
Израиль 2769 1
Сингапур - Республика 1885 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 73 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3489 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8804 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3586 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6474 3
Blacklist - Чёрный список 653 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5165 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 478 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6225 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2315 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7178 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1270 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6944 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1406 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 734 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6133 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6186 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7686 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1136 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1184 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5977 2
Bloomberg 1344 2
The Register - The Register Hardware 1640 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 1
The Verge - Издание 582 1
FT - Financial Times 1240 1
Times 631 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
Forbes - Форбс 879 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1056 1
BleepingComputer - Издание 385 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 163 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 2
CNews AWARDS - награда 531 2
