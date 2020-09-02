Запрет Трампа на закупку китайских дронов вышел Америке боком

Без дронов никуда

Решение американских властей отказаться от использования дронов с китайскими комплектующими значительно усложнило борьбу с лесными пожарами в стране, пишет Financial Times со ссылкой на служебный документ Управления авиационных служб, входящего в структуру Министерства внутренних дел США. Фактический запрет на закупку импортных беспилотников, инициированный администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump), грозит срывом противопожарных мероприятий и ставит под угрозу жизни сотрудников занятых в них служб.

Согласно документу, до конца 2020 г. МВД США, ведущее превентивную борьбу с лесными пожарами методом контролируемых выжиганий, сможет осуществить лишь 28% запланированных профилактических мероприятий. Причем для достижения данного показателя приходится использовать пилотируемые летательные аппараты, подвергающие риску жизнь и здоровье американских пожарных.

Выполнить план в полном объеме не позволяет отмененная из-за запрета закупка 17 новых БПЛА-систем Ignis соответствующего назначения. Эти дроны оснащены инфракрасными камерами и переносят специальные зажигательные капсулы, которые можно сбрасывать с воздуха на леса для создания управляемого пожара с целью сокращения растительности.

МВД США не хватает дронов Ignis для превентивной борьбы с лесными пожарами

Financial Times отмечает, что сейчас США переживают один из худших сезонов лесных пожаров за последние годы, однако мощных вспышек на землях федерального значения пока зафиксировано не было.

«Заморозка» всего парка БПЛА

Напомним, в конце января 2020 г., МВД США, управляющее большей частью природных ресурсов и земель под федеральной юрисдикцией, приостановило работу парка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до прохождения ими проверки на безопасность.

Парк насчитывает более 800 БПЛА, все они либо произведены в Китае, либо включают компоненты китайского происхождения. Этот факт вызывает беспокойство у американских властей, которые считают, что дроны могут быть использованы для шпионажа в пользу Китая.

Технику разрешено использовать, но только в чрезвычайных ситуациях, например, для борьбы со стихийными бедствиями. Ранее ведомство использовало дроны для решения широкого круга задач, в том числе для исследования федеральных земель, сбора исследовательских данных и оказания помощи правоохранительным органам.

Трамп против китайских технологий

Решение о выведении из эксплуатации парка дронов МВД США, как отмечает издание The Verge, является частью масштабной кампании администрации Трампа против китайских технологических гигантов.

На рынке дронов на сегодняшний день доминирующее положение занимает базирующаяся Китае компания DJI. В августе 2020 г., по сообщению Reuters, DJI резко сократила свои команды, ответственные за глобальные продажи и маркетинг, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и растущим политическим давлением на ключевых рынках.

В мае 2019 г. CNews писал, что Министерство национальной безопасности США распространило предупреждение о потенциальной опасности, которую могут нести в себе китайские БПЛА. В документе было сказано, что потребительские дроны, используемые в США, большая часть которых приходится на продукцию китайской DJI, могут отправлять в Китай различного рода конфиденциальную информацию, включая сведения о полетах. В дальнейшем, по мнению авторов предупреждения, эти сведения могут быть переданы правительству Китая. В 2017 г. армия США приказала всем своим подразделениям в кратчайшие сроки прекратить любое использование дронов DJI по причине потенциальной угрозы в сфере кибербезопасности. В ответ на это DJI обновила ПО своих дронов, интегрировав в него новый режим приватности. Он активируется во время полета и блокирует доступ прошивке дрона к интернету.

С 2018 г. продолжается противостояние Huawei и американских властей. Тогда Трамп обвинил компанию в шпионаже в пользу китайского правительства. В мае 2019 г. он заставил многие крупные американские ИТ-компании разорвать отношения с Huawei, а Минторг США внес Huawei в «черный список» (entity list), который лишил компанию возможности свободно покупать компоненты и технологии американских производителей из-за угрозы нацбезопасности.

В мае 2019 г. CNews писал, что под американские санкции могут попасть производители систем видеонаблюдения Hikvision Digital Technology и Dahua Systems, а в октябре того же года эти компании были включены в «черный список» Минторга США.