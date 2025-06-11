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ВНИИР ФГБУ МНИИРИП Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП

ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Всероссийский  научно-исследовательский институт радиоэлектроники» (ФГБУ «ВНИИР»)  (ранее Федеральное государственное унитарное предприятие «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» (ФГУП «МНИИРИП»)  было создано Приказом Министерства радиопромышленности СССР от 06.04.1966 г.   № 185с на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 02.04.1966 г.    № 673-рс как филиал Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института.    Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 02.04.1976г. № 112 филиал был преобразован в Мытищинский научно – исследовательский институт радиоизмерительных приборов (МНИИРИП).     В соответствии с Указом Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 г. Предприятие внесено в список стратегических предприятий.

     На ФГБУ «ВНИИР» были возложены следующие задачи:

  • осуществление научной и научно-технической деятельности;
  • выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
  • выполнение разработок в области электронной и радиоэлектронной техники;
  • разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящихся в сфере национальных интересов Российской Федерации.

УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра 1
20.11.2024 Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки 1
12.01.2023 Из ИТ-института «Ростеха» уволились 70% сотрудников. Материал CNews о его проблемах привел к уголовному делу 1
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
17.10.2017 Процессоры «Байкал» проверили огнем, заморозкой и плесенью на промышленную пригодность 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ВНИИР ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 57 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 2
AMD - Advanced Micro Devices 4321 1
Intel Corporation 12322 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1506 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Zelax - Зелакс 90 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 26 1
Метротек НТЦ - Metrotek 5 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1183 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 2 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 904 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 90 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 302 1
Рикор Холдинг - Rikor 140 1
Т8 НТЦ 97 1
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 7 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Серния Инжиниринг 6 1
Резонанс НПП 374 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3113 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3138 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 174 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 706 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 423 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1730 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3124 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20931 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68510 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53224 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8099 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8300 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 370 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2257 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 498 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6487 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 99 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 69 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 471 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9885 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 69 1
Data monetization - Монетизация данных 1717 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4294 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 392 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 950 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1111 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1283 1
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МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1200 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1515 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13859 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 159 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
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