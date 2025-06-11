Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВНИИР ФГБУ МНИИРИП Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники» (ФГБУ «ВНИИР») (ранее Федеральное государственное унитарное предприятие «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» (ФГУП «МНИИРИП») было создано Приказом Министерства радиопромышленности СССР от 06.04.1966 г. № 185с на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 02.04.1966 г. № 673-рс как филиал Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института. Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 02.04.1976г. № 112 филиал был преобразован в Мытищинский научно – исследовательский институт радиоизмерительных приборов (МНИИРИП). В соответствии с Указом Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 г. Предприятие внесено в список стратегических предприятий.
На ФГБУ «ВНИИР» были возложены следующие задачи:
- осуществление научной и научно-технической деятельности;
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
- выполнение разработок в области электронной и радиоэлектронной техники;
- разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящихся в сфере национальных интересов Российской Федерации.
УПОМИНАНИЯ
ВНИИР ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
|Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
|Серния Инжиниринг 6 1
|Резонанс НПП 374 1
|РЖД - Российские железные дороги 1943 1
|Именнов Антон 3 1
|Сухман Сергей 13 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Путин Владимир 3251 1
|Исаев Антон 11 1
|Фомина Алена 9 1
|Болотова Елена 3 1
|Чаплыгина Евгения 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.