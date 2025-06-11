ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники» (ФГБУ «ВНИИР») (ранее Федеральное государственное унитарное предприятие «Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов» (ФГУП «МНИИРИП») было создано Приказом Министерства радиопромышленности СССР от 06.04.1966 г. № 185с на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 02.04.1966 г. № 673-рс как филиал Горьковского научно-исследовательского приборостроительного института. Приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 02.04.1976г. № 112 филиал был преобразован в Мытищинский научно – исследовательский институт радиоизмерительных приборов (МНИИРИП). В соответствии с Указом Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 г. Предприятие внесено в список стратегических предприятий.

На ФГБУ «ВНИИР» были возложены следующие задачи: