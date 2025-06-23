От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции

Производители микроэлектроники столкнулись с требованием публиковать информацию о продукции двойного назначения в реестре Минпромторга. Этого требуют заказчики в рамках гособоронзаказа. Однако публикация этой информации может обернуться для производителей плачевными последствиями, включая санкции.

Раскройте свою ЭКБ

Как стало известно CNews, производители электронной компонентной базы (ЭКБ) двойного назначения столкнулись с требованием заказчиков в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) вносить информацию о критической продукции в реестр Минпромторга. По мнению экспертов, публикация таких данных может привести к дополнительным санкциям в отношении производителей критической продукции.

В начале июня 2025 г. Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила в Минфин письмо о применении «национального режима» при проведении государственных закупок в рамках ГОЗ на имя министра Антона Силуанова. Копия письма есть в распоряжении CNews.

АРПЭ попросила министерство разъяснить порядок действия «национального режима» при проведении госзакупок для продукции из категории «вооружение, военная и специальная техника» (ВВСТ), а также электронных компонентов «двойного назначения», внесенных в перечень ЭКБ, разрешенной для применения в военной и спецтехнике. Этот перечень ведет ФГБУ «ВНИИР» и является информацией ограниченного доступа.

«Полагаем, что размещение информации о такой продукции в открытом доступе в ГИСП создаст дополнительные риски для российских производителей в условиях действующего режима санкций со стороны «недружественных» государств, — следует из письма. — Также хотели бы отметить, что процедура включения электронных компонентов «двойного назначения» в перечень ВНИИР предполагает прохождение экспертизы на соответствие требованиям государственных заказчиков и уже является подтверждением их «российского» происхождения».

Что происходит

Действующее с 1 января 2025 г. постановление Правительства № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима» регулирует механизм предоставления преференций для товаров российского происхождения при участии в госзакупках, формируя спрос на отечественную продукцию для госсектора. При этом в ПП 1875 установлен запрет закупок в рамках ГОЗ для госпрограмм вооружения, иных мероприятий в рамках ГОЗ товаров, происходящих из иностранных государств.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика АРПЭ обратила внимание на требование раскрывать критическую информацию

В этой связи ряд российских производителей радиоэлектронной продукции, исполняющих ГОЗ при участии в госзакупках продукции из категории ВВСТ и электронных компонентов «двойного назначения» столкнулся с требованиями заказчиков о внесении поставляемой продукции в реестр отечественной продукции Минпромторга.

Кроме того, в соответствии в постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96 «О сводном реестре организаций ОПК», сведения об участниках поставок в рамках ГОЗ являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством России.

«Ввиду изложенного, во избежание возможных проблем с проведением процедуры государственных закупок в рамках ГОЗ, просим разъяснить порядок применения «национального режима» при проведении государственных закупок в рамках ГОЗ с участием продукции, сведения о которой не могут быть представлены в источниках открытого доступа», — следует из письма.

При этом в АРПЭ не уточняют, как сейчас действуют производители ЭКБ при поставках в ГОЗ.

CNews направил запрос в Минфин и ожидает ответа.

Нацрежим

Национальный режим в закупках — это комплекс мер, направленных на поддержку российских производителей и товаров в рамках государственных и корпоративных закупок. Он предусматривает предоставление преимуществ российским товарам, работам и услугам (ТРУ), а также может вводить ограничения или запреты на закупку иностранных аналогов.