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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСТ ГОЗ
Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа
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Публикаций - 38, упоминаний - 52
АСТ ГОЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 3
|Якунин Александр 43 3
|Давыдов Александр 36 3
|Никитин Александр 11 2
|Миронов Алексей 5 2
|Зверев Андрей 52 1
|Скоков Сергей 26 1
|Ярухин Илья 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Туманский Дмитрий 1 1
|Овчинников Максим 1 1
|Мантуров Денис 56 1
|Осин Денис 18 1
|Мальков Антон 26 1
|Андреев Владимир 66 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Рейман Леонид 425 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 4
|ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770859, в очереди разбора - 674541.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770859, в очереди разбора - 674541.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru