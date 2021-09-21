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АСТ ГОЗ
Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа


21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 2
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 1
15.09.2020 Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли 1
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 1
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов 1
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 2
18.06.2019 Промсвязьбанк представит систему дистанционного банковского обслуживания для предприятий ОПК 1
04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС 1
23.10.2018 Минобороны потратит 485 миллионов на слежку за курсантами в интернете 3
08.10.2018 Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках 1
28.09.2018 Минобороны «скромно» закупает ПК на «Эльбрусах» на 400 миллионов 3
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
16.08.2018 Доля военной электроники в продукции «Ангстрема» приблизилась к 100% 1
01.08.2018 ИТ-закупки Минобороны ушли в полное подполье 3
16.07.2018 Тамбовские производители средств связи и РЭБ увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году 1
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 2
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 1
19.01.2017 В Фонде перспективных исследований подвели итоги проекта «Гербарий» 1
19.12.2016 «Ростех» утвердил стратегию электронного кластера 1
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» 2
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
07.07.2016 Воентелеком: Разве станет частный инвестор инвестировать в непрогнозируемое завтра? 2
21.01.2016 Сбербанк и «Ростех» строят систему электронных торгов по гособоронзаказу 3
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1
11.11.2015 ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях 1
10.09.2015 КРЭТ в первом полугодии 2015 г. увеличил выручку почти в 1,4 раза 1
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015» 1
06.07.2015 Путин распорядился построить ГИС для контроля военных расходов. На создание системы претендует ФСО 1
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС 1
21.01.2015 «Объединенная приборостроительная корпорация» увеличила выручку в 2014 г. на 25% 1
10.10.2014 КРЭТ досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку не имеющих аналогов в мире станций радиоэлектронного подавления «Красуха-2» 1
08.09.2014 Как СМЭВ упростит работу с госзаказом 1
10.07.2014 КРЭТ предложил механизм опережающего финансирования модернизации предприятий 1
25.04.2014 На входящем в КРЭТ предприятии открылся новый цех цифровых и сверхвысокочастотных приборов 1
13.02.2014 «Росэлектроника» объявила о 100% выполнении госзаказа в 2013 г. 2
25.04.2013 Рогозин: средства киберборьбы выходят на первый план 1

Публикаций - 38, упоминаний - 52

АСТ ГОЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Cisco Systems 2069 2
Галактика - Корпорация 253 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Ланит ГК 1164 1
Микрон - Micron 365 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
1С-Рарус 540 1
Brocade Communications Systems 144 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Почта России ПАО 1580 1
Альфа-Банк 1128 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
ТЭК-торг 38 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 1 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 9
Правительство РФ 2209 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Счётная палата РФ 462 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
DDR - Double data rate 1080 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 2
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Kingston SSDnow SMS 2 1
AeroCool PGS-Q 2 1
AeroCool VX - серия блоков питания 2 1
InfoWatch Traffic and Device Monitor 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Linux OS 4288 1
Путин Владимир 1831 3
Якунин Александр 43 3
Давыдов Александр 36 3
Никитин Александр 11 2
Миронов Алексей 5 2
Зверев Андрей 52 1
Скоков Сергей 26 1
Ярухин Илья 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Туманский Дмитрий 1 1
Овчинников Максим 1 1
Мантуров Денис 56 1
Осин Денис 18 1
Мальков Антон 26 1
Андреев Владимир 66 1
Чемезов Сергей 121 1
Рейман Леонид 425 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Тамбов 210 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Япония 2827 1
Украина 3417 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - Геленджик 58 1
Москва - Зеленоград 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
URA.RU - информагентство 4 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 4
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770859, в очереди разбора - 674541.
Создано именных указателей - 46354.
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