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АСТ ГОЗ Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа

АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.06.2025 От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции

Раскройте свою ЭКБ Как стало известно CNews, производители электронной компонентной базы (ЭКБ) двойного назначения столкнулись с требованием заказчиков в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) вносить информацию о критической продукции в реестр Минпромторга. По мнению экспертов, публикация таких данных может привести к дополнительным санкциям в отношении производителей критическ
23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено

Банкротство «Оптрон-Ставрополь» Как стало известно CNews, в марте 2025 г. объявило простой микроэлектронное предприятие «Оптрон-Ставрополь». В ходе выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) завод ушел в убыток более чем на 149 млн руб., рассказал CNews его директор предприятия Павел Бороданенко. «Оптрон-Ставрополь» производит кремниевые диоды двойного назначения, которые прим
21.02.2024 Продукты компании «Первый Бит» — «Бит.СИЗ» и «Бит.ГОЗ» включены в реестр российского ПО

защиты) «Бит.СИЗ» и продукт для организаций — исполнителей государственного оборонного заказа «Бит.ГОЗ», включены в реестр российского программного обеспечения (ПО). Об этом CNews сообщили пре
18.10.2023 На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

Новый глава «АСТ ГОЗ» Как стало известно CNews, генеральным директором ООО «АСТ ГОЗ» (Автоматизиров
09.10.2023 «Первый бит» запустил решение для обеспечения финансовой безопасности исполнителей гособоронзаказов

ИТ-интегратор «Первый бит» выпустил программу для автоматизации работы по гособоронзаказам — систему «Бит.ГОЗ», которая позволяет не только собирать требуемую законодательством отчетность, но и управлять финансовой ситуацией на предприятии. «Бит.ГОЗ» является агрегатором данных из различных

25.09.2023 Спрос на консультации по торгам в сфере гособоронзаказа ежегодно растет в два раза

Эксперты Удостоверяющего центра «Контура» отметили, что число консультаций по торгам на площадке АСТ ГОЗ выросло из-за трудностей, которые возникают во время регистрации в системе, и увеличе
05.09.2023 Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом

онопольной службой (ФАС) отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа (ИАС ГОЗ). С проектом поправок ознакомились «Ведомости». В проекте указывается, что поправки разра
27.01.2022 На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты

о 2024 г. выделит 1,78 млрд руб. на создание и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа (ИАС ГОЗ). Это следует из актуальной версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Кури
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности

Сроки запуска оборонной ГИС Информационно-аналитическая система гособоронзаказа (ИАС ГОЗ) будет запущена в 2023 г. Предполагается, что количество пользователей системы к 2025 г.

30.04.2021 Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк»

Компания «Кворум» сообщает об успешном внедрении программного продукта «Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль информационного взаимодействия с Единой информационной системой государственного

04.06.2019 Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС

(ФАС) передала субподрядчику проектные работы по созданию информационно-аналитической системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), хотя по закону должна была заниматься ее разработкой самостоятельно. Об этом сообщает Счетная палата по итогам проверки деятельности ФАС. ФАС поручила заняться созданием системы своей под
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»

идом деятельности предприятия является выполнение контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Работа над ГОЗ достаточно жестко регламентируется действующим законодательством

11.11.2015 ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях

Входящая в Госкорпорацию Ростех «Объединенная приборостроительная корпорация» разработала информационно-аналитическую систему контроля за исполнением гособоронзаказа (ГОЗ) и федеральных целевых программ на оборонных предприятиях. Автоматизированная система позволяет анализировать большие массивы информации, своевременно выявлять проблемные контракты и финанс
27.05.2015 ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС

Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает использовать свою Государственную автоматизированную систему управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа (ГАС ГОЗ) как информационно-технологическую основу для контроля над расходованием бюджетных денег в рамках гособоронзаказа. Об этом заявил начальник управления информационных систем ФСО Кирилл Климе

Публикаций - 139, упоминаний - 174

АСТ ГОЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
9594 18
Ростелеком 10948 10
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 7
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 4
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 4
Планета ОКБ 13 3
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 3
Импульс Пятигорский завод 4 3
СКТБ ЭС - СКТБ Электронных Систем - Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем 5 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 25 2
Ростех - КРЭТ - Фазотрон-НИИР - Фазотрон Научно-исследовательский институт радиостроения 6 2
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 2
Системпром ФГУП Концерн 13 2
Уральские заводы ФПГ 6 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Huawei 4675 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 4
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 3
Почта России ПАО 2370 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
Lockheed Martin 777 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
ILS - International Launch Services 61 2
Space Transport 9 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Boeing 1031 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 6 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
Газпром трансгаз 157 1
Центр-инвест КБ 65 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 1
Кредит Европа банк 67 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 52
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3690 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25780 38
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
1С:ERP Управление предприятием 841 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2417 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 7
ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа 6 6
FreePik 1841 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1361 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 5
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 4
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Linux OS 11533 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
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