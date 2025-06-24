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АСТ ГОЗ Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа
- ЕАЭС - ИАС ГОЗ - Единая информационная система государственного оборонного заказа
- Федеральная служба по оборонному заказу
- Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе
- Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 5 540 530 ₽*
СОБЫТИЯ
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|24.06.2025
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От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции
Раскройте свою ЭКБ Как стало известно CNews, производители электронной компонентной базы (ЭКБ) двойного назначения столкнулись с требованием заказчиков в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) вносить информацию о критической продукции в реестр Минпромторга. По мнению экспертов, публикация таких данных может привести к дополнительным санкциям в отношении производителей критическ
|23.06.2025
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Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено
Банкротство «Оптрон-Ставрополь» Как стало известно CNews, в марте 2025 г. объявило простой микроэлектронное предприятие «Оптрон-Ставрополь». В ходе выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) завод ушел в убыток более чем на 149 млн руб., рассказал CNews его директор предприятия Павел Бороданенко. «Оптрон-Ставрополь» производит кремниевые диоды двойного назначения, которые прим
|21.02.2024
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Продукты компании «Первый Бит» — «Бит.СИЗ» и «Бит.ГОЗ» включены в реестр российского ПО
защиты) «Бит.СИЗ» и продукт для организаций — исполнителей государственного оборонного заказа «Бит.ГОЗ», включены в реестр российского программного обеспечения (ПО). Об этом CNews сообщили пре
|18.10.2023
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На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор
Новый глава «АСТ ГОЗ» Как стало известно CNews, генеральным директором ООО «АСТ ГОЗ» (Автоматизиров
|09.10.2023
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«Первый бит» запустил решение для обеспечения финансовой безопасности исполнителей гособоронзаказов
ИТ-интегратор «Первый бит» выпустил программу для автоматизации работы по гособоронзаказам — систему «Бит.ГОЗ», которая позволяет не только собирать требуемую законодательством отчетность, но и управлять финансовой ситуацией на предприятии. «Бит.ГОЗ» является агрегатором данных из различных
|25.09.2023
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Спрос на консультации по торгам в сфере гособоронзаказа ежегодно растет в два раза
Эксперты Удостоверяющего центра «Контура» отметили, что число консультаций по торгам на площадке АСТ ГОЗ выросло из-за трудностей, которые возникают во время регистрации в системе, и увеличе
|05.09.2023
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Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом
онопольной службой (ФАС) отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа (ИАС ГОЗ). С проектом поправок ознакомились «Ведомости». В проекте указывается, что поправки разра
|27.01.2022
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На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты
о 2024 г. выделит 1,78 млрд руб. на создание и функционирование информационно-аналитической системы сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа (ИАС ГОЗ). Это следует из актуальной версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews). Кури
|08.09.2021
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В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности
Сроки запуска оборонной ГИС Информационно-аналитическая система гособоронзаказа (ИАС ГОЗ) будет запущена в 2023 г. Предполагается, что количество пользователей системы к 2025 г.
|30.04.2021
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Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк»
Компания «Кворум» сообщает об успешном внедрении программного продукта «Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль информационного взаимодействия с Единой информационной системой государственного
|04.06.2019
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Схватка надзорных ведомств: Счетная палата уличила ФАС в незаконном субподряде на оборонную ГИС
(ФАС) передала субподрядчику проектные работы по созданию информационно-аналитической системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), хотя по закону должна была заниматься ее разработкой самостоятельно. Об этом сообщает Счетная палата по итогам проверки деятельности ФАС. ФАС поручила заняться созданием системы своей под
|14.12.2016
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«Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»
идом деятельности предприятия является выполнение контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ). Работа над ГОЗ достаточно жестко регламентируется действующим законодательством
|11.11.2015
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ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях
Входящая в Госкорпорацию Ростех «Объединенная приборостроительная корпорация» разработала информационно-аналитическую систему контроля за исполнением гособоронзаказа (ГОЗ) и федеральных целевых программ на оборонных предприятиях. Автоматизированная система позволяет анализировать большие массивы информации, своевременно выявлять проблемные контракты и финанс
|27.05.2015
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ФСО нацелилась контролировать гособоронзаказ России с помощью собственной ГИС
Федеральная служба охраны (ФСО) предлагает использовать свою Государственную автоматизированную систему управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа (ГАС ГОЗ) как информационно-технологическую основу для контроля над расходованием бюджетных денег в рамках гособоронзаказа. Об этом заявил начальник управления информационных систем ФСО Кирилл Климе
АСТ ГОЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 9
|Колесов Николай 23 4
|Мантуров Денис 126 4
|Давыдов Александр 54 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Якунин Александр 50 3
|Кузьменко Сергей 10 3
|Квашенкина Ольга 56 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Шойгу Сергей 92 3
|Сердюков Анатолий 84 2
|Никитин Александр 23 2
|Миронов Алексей 8 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Нестеров Владимир 31 2
|Мусин Василий 3 2
|Зверев Андрей 59 2
|Насенков Игорь 7 2
|Клименко Кирилл 3 2
|Тихонова Светлана 11 2
|Муравник Владимир 4 2
|McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
|Болгарев Сергей 4 2
|Корбут Валентин 4 2
|Борисов Юрий 122 2
|Мальков Антон 46 2
|Шулика Виталий 10 1
|Рогозин Дмитрий 104 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Шпак Василий 279 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Андреев Николай 13 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Трухманов Александр 9 1
|Петров Александр 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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