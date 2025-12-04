Разделы

Сазонов Виталий


СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Рег.облако» запустил платформу для управления и анализа данных 1
11.11.2015 ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сазонов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3422 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2811 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12357 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33959 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3541 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5250 1
Россия - РФ - Российская федерация 156619 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2950 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54957 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51216 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1713 1
