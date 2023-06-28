Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления

ЦНИИ ЭИСУ ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления
Всего 315 дел, на cумму 21 674 403 772 ₽*
|28.06.2023
В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха»
крова Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (АО ЦНИИ ЭИСУ), бывшая «ИТ-дочка» госкорпорации «Ростех», лишился принадлежавшего ему особняка пл
|22.08.2022
ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы
Продажа имущества ЦНИИ ЭИСУ Началась продажа имущества ИТ-поставщика Минобороны, Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в «Росте
|24.01.2022
ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно
банкрот «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ), входящий в «Ростех», признан банкротом. С декабря 2019 г. в отношении него действ
|06.12.2019
Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы
ак стало известно CNews, банкротом стал Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) — ключевой разработчик автоматизированных систем управления для Минобороны. Инстит
|17.10.2019
В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор
Временный глава ЦНИИ ЭИСУ Как выяснил CNews, находящийся на грани банкротства Центральный НИИ экономики, инфо
|22.07.2019
«Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных
зка находящегося в шаге от банкротства Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, основанный в 1969 г., с 2014 г. входящий в «Ростех», известный в том числе разрабо
|18.06.2019
Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо»
узка находящегося на грани банкротства Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, основан в 1969 г., с 2014 г. входит в «Ростех») увеличилась на 101,7 млн руб. Имен
|30.05.2019
Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха
ало известно CNews, трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, с 2014 г. входит в «Ростех»), не первый год испытывающий очень серьезные финансовы
|18.01.2019
Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты
Деньги и руководство для ЦНИИ ЭИСУ Как стало известно CNews, у задолжавшего контрагентам серьезные суммы и не выплачив
|21.11.2018
ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем
ало известно CNews, входящий в «Ростех» Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), специализирующийся на ИТ-разработках для Вооруженных сил России, в течение нескол
|24.10.2017
Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн
» «РТ-информ» взыскала 99,5 млн руб. с Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), который также входит в контур управления «Ростеха». Иск был подан в Арбитражный с
|18.10.2017
«Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов
рассмотрения иск входящего в «Ростех» Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) к компании «Ай-теко» на 6 млрд руб. Со своими претензиями, характер которых пока н
|28.09.2017
«Росэлектроника» поставит в ВС комплекс создания и обновления геопространственной информации
паратный комплекс создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ), разработанный ЦНИИ ЭИСУ (Москва), формирует электронные топографические карты любого района земного шара по
|22.07.2014
КРЭТ расширит деятельность и займется кибербезопасностью
ал пост заместителя генерального директора – директора департамента информационных технологий ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления». Ру
|03.07.2014
Выпущен защищенный планшет для чиновников на основе российской ОС
Объединенная приборостроительная корпорация заявила, что входящий в ее состав «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) выпустил пилотную партию особо защищенных планшетов под управлением отечественной операционной системы (ОС). Планшет оснащен двухъядерным процессором частотой 1 ГГц, оперативной памя
|08.05.2014
ЦНИИ ЭИСУ займется сопровождением систем ведения госкадастра недвижимости за 187,57 млн руб.
купок РФ, всего три организации подали заявки на участие в конкурсе — «Техносерв», «ЭйТи Консалтинг» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ). По итогам рассмотрения представленных заявок на соответствие требованиям документации и законодательства предложение «Техносерва» было отклонено (поскольку в составе заявки компании
|18.04.2014
Контракт Минобороны на сопровождение программных изделий стоимостью 119,95 млн руб. достался ЦНИИ ЭИСУ
ный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления». Как результат, аукцион, в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе», был признан несостоявшимся. Поскольку заявка ЦНИИ ЭИСУ оказалась соответствующей требованиям документации и законодательства, контракт на выполнение работ по поддержке и сопровождению эксплуатации программных изделий 83т633 был подписан с
|29.10.2013
Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей
тета РФ сообщило о проведении расследования уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) Андрея Бельтова и его заместителя Дмитрия Островского. Они подозреваются в совершении группового мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствием установлено, ч
|28.05.2013
Медведев забрал у Минобороны подведомственного ИТ-подрядчика
ерства обороны, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи». Кроме того, «ЦНИИ ЭИСУ» «является исполнителем работ по ряду ключевых направлений реализации ФЦП реформирования и развития ОПК, концепции и стратегии развития промышленности обычных вооружений». Среди основ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
