ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы

На торги выставлено имущество ИТ-структуры «Ростеха» — Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления. С молотка уйдет не только особняк института, начальная цена которого составляет 1,6 млрд руб., но и ПО и ОС, разработанные им. На торги будет выставлено все имущество банкрота, однако в «Ростехе» уверяют, что на продажу выставлено ПО, которое не содержит секретные сведения.



Продажа имущества ЦНИИ ЭИСУ

Началась продажа имущества ИТ-поставщика Минобороны, Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в «Ростех». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставят не только особняк института в центре Москвы, но и права на его интеллектуальную собственность. Речь идет о патентах на изобретения и права на специализированные ОС, ПО и иную собственность такого рода.

Сколько стоит имущество института

Ближайшие торги назначены на 23 сентября 2022 г. Так, начальная цена особняка ЦНИИ ЭИСУ, находящегося на пересечении улицы Малой Бронной и Тверского бульвара, составляет 1,6 млрд руб. По базе Росреестра, общая площадь помещений здания составляет 7,09 тыс. кв. м.

Помимо оборудования, мебели и компьютеров будут проданы и результаты опытно-конструкторских работ (ОКР) института по разработке ОС «Заря», которые оценены в 4,9 млн руб. Помимо этого, на торги выставлены ОКР по проекту «Рассвет», оцененные в 1,8 млн руб., ОКР «Интеграция-А» (16,9 млн руб.). Патент на изобретение ЦНИИ ЭИСУ «свой-чужой» выставлен за 15 тыс. руб. Всего в графе «нематериальные активы» 39 позиций на 172 млн руб., говорится в протоколе оценки имущества должника.

Можно ли продать ПО в рамках госзаказа

Конкурсный управляющий банкрота ЦНИИ ЭИСУ Павел Епифанов пояснил «Коммерсанту», что на торги будут выставлены не результаты ОКР, а права на продукты, полученные в результате этих работ, например, ОС и иное ПО. «На торги выставлено только ПО, права на которое принадлежат ЦНИИ ЭИСУ, они не содержат сведения с особым режимом секретности; их продажа не может нанести ущерб безопасности», — заверили «Коммерсант» в «Ростехе».

Здание ЦНИИ ЭИСУ, оцененное в 1,6 млрд рублей

Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что права на ПО, которое разрабатывалось в рамках госзаказа, не может быть продано в результате торгов. «В конкурсную массу может попасть только программный код, который создавался институтом для себя, либо права на который были приобретены ЦНИИ любым законным способом, либо это был код, который создавался для ЦНИИ по его заданию подрядчиками», — рассказал изданию управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Новый владелец прав на ПО сможет развивать код, меня его, продавать, дарить или передавать права на его использование по лицензии, как это делают, например, в Microsoft, отмечает юрист.

Разработки без грифа секретности могут быть проданы в общем порядке, пояснил изданию арбитражный управляющий Анатолий Селищев. «Если же они ограничены в обороте, то реализуются на закрытых торгах, куда допускаются только лица, имеющие право приобретать такое имущество и распоряжаться им», — рассказала «Коммерсанту» управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. В случае продажи разработок, содержащих гостайну, добавляет она, их могут купить только лица с допуском к ней, например НИИ, конструкторские бюро, компании военно-промышленного комплекса.

История института и банкротство

ЦНИИ ЭИСУ был образован в 1969 г. До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны, с 2014 г. — «Ростеха». Он занимался разработкой специализированного ПО, ОС семейства «Рассвет» и «Заря», основанных на Linux, а также робототехники для нужд Минобороны.

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О проблемах ЦНИИ ЭИСУ стало известно в июле 2017 г. Тогда дочернюю ИТ-структуру «Ростеха» за несколько месяцев завалили исками. Общая их сумма составила 700 млн руб.

В ноябре 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ перестал платить зарплаты сотрудникам. Через два месяца институту выделили некоторые средства на зарплаты. По одним данным, для стабилизации ситуации «Ростех» выделил НИИ порядка 500 млн руб., по другим — вливание было гораздо более скромным.

В январе 2022 г. ЦНИИ ЭИСУ был признан банкротом. Сумма требований кредиторов составила около 5 млрд руб.