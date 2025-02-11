Ростех Росэлектроника ЦНИИ ЭИСУ Заря ОС
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
|Путин Владимир 3185 11
|Котов Олег 49 6
|Тюрин Михаил 37 6
|López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 6
|Юрчихин Федор 37 5
|Калери Александр 19 4
|Foale Michael - Фоул Майкл 18 4
|Маленченко Юрий 58 3
|Creamer Timothy - Кримера Тимоти 4 3
|Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 3
|Lu Edward - Лу Эдвард 19 3
|Зотов Игорь 5 2
|Калинин Александр 155 2
|Корниенко Михаил 25 2
|Гидзенко Юрий 9 2
|Крикалев Сергей 26 2
|Иккерт Павел 3 2
|Мочалов Юрий 34 2
|Орловский Виктор 380 2
|Иванов Сергей 388 2
|Смирнов Павел 45 2
|Михайлов Владимир 38 2
|Крейденко Константин 6 2
|Williams Sunita - Вильямс Сунита - Уильямс Сунита 8 2
|Терентьев Алексей 23 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Панков Андрей 4 1
|Шаманов Владимир 6 1
|Решетков Александр 5 1
|Страх Александр 44 1
|Степанов Александр 22 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Солодухин Константин 119 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Массух Илья 232 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Черногоров Андрей 65 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 3
|Gartner - Гартнер 3560 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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