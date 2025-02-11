Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168375
ИКТ 13093
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25076
Персоны 71852
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Ростех Росэлектроника ЦНИИ ЭИСУ Заря ОС



11.02.2025 МТС обеспечила цифровой комфорт гостям Бирюзовой Катуни в Алтайском крае 1
28.10.2024 Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» 1
17.09.2024 «МегаФон»: Райдеры Приморья могут передавать больше гигабайт со спусков «Арсгоры» 1
13.08.2024 В дачных сообществах на берегу Варваровского водохранилища и поселке Нариман ускорили интернет 1
26.06.2024 К разгару дачного сезона МТС прокачала связь в садовых товариществах у Волгоградского водохранилища 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил параметры сети в загруженных локациях Рязани 1
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
23.11.2023 Около 100 сельчан Улика-Национального впервые получили надежную сотовую связь 1
16.10.2023 Вадим Ушаков, «СиСофт Девелопмент»: Многие страны заинтересованы в приобретении российского программного обеспечения в первую очередь благодаря его специализации 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
23.05.2023 Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций 1
10.02.2023 Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь 1
11.01.2023 Агентство радиационной и химической защиты поймали на попытке купить за 230 млн руб. 2 тыс. российских ПК заранее известного производителя 1
22.08.2022 ИТ-институт «Ростеха» продается вместе с ПО и особняком в центре Москвы 1
27.07.2022 Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года 1
17.06.2022 На территории около Гуковской ВЭС появился скоростной мобильный интернет МТС 1
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть 1
24.01.2022 ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
11.08.2020 Уфимские предприятия «Автоматики» завершили процедуру консолидации 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
21.11.2018 Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 1
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
18.10.2017 «Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов 1
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil 1
03.07.2017 Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн 1
09.03.2017 «Ростех» строит многомиллионную ИТ-систему на Astra Linux 1
24.01.2017 В России запатентована ГИС, «не имеющая мировых аналогов». Видео 1
05.11.2015 Новый российский Linux испытывают в армейских столовых 1
20.10.2015 Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
24.09.2015 В России готов новый Linux для военных 1
07.07.2015 «Ростех» и «Т-Платформы» представили ПК для работы с гостайной 1

Публикаций - 95, упоминаний - 95

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 23
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 19
Т-Платформы - T-Platforms 395 11
8254 9
Microsoft Corporation 24652 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 8
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 8
Ростех - РТ-Информ 140 7
Авикомп сервисез - Avicomp 41 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 6
Рамэк-ВС 92 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 6
Ростех - Автоматика Концерн 1641 5
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 54 5
Т1 Сервионика - Servionica 258 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 5
МегаФон 8901 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 4
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1263 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1906 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 596 3
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 4 3
Ростелеком 9728 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Softline - Софтлайн 2835 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 3
Diasoft - Диасофт 880 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 3
Информ 303 3
Теко НПК 430 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1484 3
Ангстрем НПО 20 2
Yandex - Яндекс 7392 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
АйТи 1369 2
Cisco Systems 5120 2
SAP SE 5280 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 9
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 4
Boeing 1009 4
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
Почта России ПАО 2118 2
Веста 51 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 1
Miele - Миле 134 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 36 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Мираф-Банк 12 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 14
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 9
Судебная власть - Judicial power 2318 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 731 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3286 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1380 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 309 1
Федеральное казначейство России 1781 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 444 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10795 12
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1749 11
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 84 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 9
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2151 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16173 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11654 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7420 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7621 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6120 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2709 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5794 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1076 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 35
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 20
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 95 17
Linux OS 9995 15
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 12
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 11
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 9
Ковчег - система резервного копирования 44 9
Космодром Байконур 1067 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 6
Microsoft Windows 15705 6
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 5
МКС РС - Российский сегмент Международной космической станции - ГЗУ ЦУП РС МКС 24 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1267 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 924 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 3
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 3
Intel x86 - архитектура процессора 1861 3
Microsoft Windows 7 1979 2
TmaxSoft Tibero DBMS 44 2
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 65 2
Новые облачные технологии - МойОфис 784 2
Microsoft Office 3739 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 59 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 2
Путин Владимир 3185 11
Котов Олег 49 6
Тюрин Михаил 37 6
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 6
Юрчихин Федор 37 5
Калери Александр 19 4
Foale Michael - Фоул Майкл 18 4
Маленченко Юрий 58 3
Creamer Timothy - Кримера Тимоти 4 3
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 3
Lu Edward - Лу Эдвард 19 3
Зотов Игорь 5 2
Калинин Александр 155 2
Корниенко Михаил 25 2
Гидзенко Юрий 9 2
Крикалев Сергей 26 2
Иккерт Павел 3 2
Мочалов Юрий 34 2
Орловский Виктор 380 2
Иванов Сергей 388 2
Смирнов Павел 45 2
Михайлов Владимир 38 2
Крейденко Константин 6 2
Williams Sunita - Вильямс Сунита - Уильямс Сунита 8 2
Терентьев Алексей 23 1
Бочаров Алексей 13 1
Панков Андрей 4 1
Шаманов Владимир 6 1
Решетков Александр 5 1
Страх Александр 44 1
Степанов Александр 22 1
Шалманов Сергей 201 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Солодухин Константин 119 1
Новодворский Алексей 109 1
Массух Илья 232 1
Яппаров Тагир 103 1
Кузнецов Александр 123 1
Черногоров Андрей 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 10
Земля - планета Солнечной системы 10390 7
Европа 21791 7
Япония 13297 6
Германия - Федеративная Республика 12700 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2467 4
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 3
Азия - Азиатский регион 5547 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 3
Казахстан - Республика 5546 3
Беларусь - Белоруссия 5686 3
Россия - ЦФО - Орловская область 322 3
Финляндия - Финляндская Республика 3607 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1507 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Южная Корея - Республика 6657 2
Россия - ЦФО - Калужская область 985 2
Россия - УФО - Челябинская область 1218 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 353 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2882 2
Америка - Американский регион 2163 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 2
Канада 4889 2
Италия - Итальянская Республика 4357 2
Испания - Королевство 3715 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 26 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1174 2
Армения - Республика 2289 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 462 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 2
Колумбия - Республика 529 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 19
Информатика - computer science - informatique 1058 17
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6945 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 6
Антиимпортозамещение 6 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 6
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1183 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5787 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 3
Аренда 2432 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4836 3
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 314 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 188 3
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 8 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1880 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 179 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
NEWSru.com 229 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1000 1
Известия ИД 628 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ComNews - Медиа-бизнес 108 1
Bloomberg 1295 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 3
Gartner - Гартнер 3560 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
Рубин НИИ 7 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Связь-Экспокомм 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще