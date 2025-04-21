«МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии

Инженеры «МегаФона» провели инфраструктурные мероприятия в административных центрах районов и небольших поселениях Удмуртии. В результате работ скорость передачи данных стала выше на 10-15%. Изменения в скорости мобильного интернета могут оценить около 100 тыс. жителей республики.

Технические мероприятия улучшили параметры сети как в крупных сельских центрах, таких как Алнаши, Балезино, Вавож, Завьялово, Игра, Кез, Сигаево, Якшур-Бодья, Яр, так и в малочисленных сёлах и деревнях. Например, в деревнях Люк Балезинского района и Лесная Поляна Можгинского района, в которых проживает менее 200 человек.

Оператор запустил дополнительный среднечастотный слой LTE почти на 30 объектах связи. Такое техническое решение помогает улучшить сигнал внутри зданий, а также увеличить передачу данных для пользователей мобильного интернета. Теперь абоненты могут выходить в интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Изменения в качестве передачи данных заметят и жители деревень и сёл Болгуры, Малые Калнаши, Чистостем, Постол, Заря, Водзимонье, Ильинск, Большая Уча, Светлое, Малая Пурга, Совхозный.

«Все больше жителей сельских районов Удмуртии становятся пользователями цифровых сервисов. Мобильный интернет помогает общаться, искать работу, дистанционно учиться, развивать туристические и бизнес-проекты. Понимая это, мы используем различные способы для усиления сигнала и ускорения мобильного интернета – строим новые базовые станции и модернизируем существующие телеком-объекты для оперативного повышения качества передачи данных», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.