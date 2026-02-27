Разделы

Россия ПФО Удмуртия Балезинский район Балезино

Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино

СОБЫТИЯ


27.02.2026 «МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии 1
21.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии 2
20.12.2024 Около тысячи сельчан Удмуртии впервые смогут воспользоваться мобильной связью и интернетом 1
20.09.2024 Сотовую связь и интернет впервые получат около 1000 сельчан в пяти районах Удмуртии 1
24.07.2024 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии 2
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие 2
20.02.2024 На родине пельменя и бесермян заработали новые объекты связи 3
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 2
18.12.2023 85 деревень Удмуртии обеспечены мобильной связью и интернетом в 2023 г. 1
05.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ижевске и 28 поселениях Удмуртии 1
13.09.2023 «Мегафон»: в городах и селах Удмуртии увеличилось потребление интернета 1
17.05.2023 Мобильный интернет впервые появился в 17 селах и деревнях Удмуртии 1
03.05.2023 Мобильной связью и интернетом обеспечены еще более четырех тысяч жителей Удмуртии 2
01.09.2014 «Билайн» завершил строительство магистрального кольца, объединившего северные территории Удмуртии 1
16.07.2014 Жители Удмуртии утроили активность в LTE-сети МТС 1
21.05.2011 Trainz Simulator 12 в России 1
29.10.2004 "Скай Линк" развернул сеть IMT-MC-450 в Удмуртии 1
20.04.2004 "МегаФон" расширил покрытие в Удмуртии 1
01.11.2000 МТС ввела в эксплуатацию сеть GSM 900 в Республике Удмуртия 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10150 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Huawei Technologies 405 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
МТС - МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Ростелеком - Удмурттелеком - Удмурт Телеком 5 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 11 1
ИЛМЗ - Ижевский литейно-механический завод 1 1
Комбарко 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3140 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7715 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 305 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4704 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7486 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1324 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3364 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 399 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1799 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Соловьев Александр 110 10
Фоминов Михаил 4 3
Путин Владимир 3395 2
Меджитов Тимур 85 2
Куртеев Сергей 6 1
Тингаев Николай 2 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 897 17
Россия - ПФО - Удмуртия - Малопургинский район - Малая Пурга 15 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 61 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 52 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 14 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 8
Россия - РФ - Российская федерация 158984 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 6
Россия - Завьяловский район 17 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож 10 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 11 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазовский район 7 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 7 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кильмезский район - Кильмезь 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 1
Венгрия 849 1
Россия - СФО - Новосибирск 4725 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1227 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2255 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1639 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 688 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 11 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9741 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 374 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6390 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4405 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 1
