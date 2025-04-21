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Россия ПФО Удмуртия Вавожский район Вавож
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9156 4
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
|Ростелеком 9864 1
|Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5373 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
|Соловьев Александр 96 4
|Меджитов Тимур 85 2
|Путин Владимир 3227 2
|Фоминов Михаил 4 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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