Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Россия ПФО Удмуртия Вавожский район Вавож

Россия - ПФО - Удмуртия - Вавожский район - Вавож


21.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии 1
16.05.2024 Горы, озера и заповедные места: в Удмуртии «МегаФон» расширил 4G-покрытие 2
18.01.2024 В селах Удмуртии увеличена территория 4G-покрытия 1
18.12.2023 85 деревень Удмуртии обеспечены мобильной связью и интернетом в 2023 г. 1
30.08.2023 «Мегафон» улучшил связь в 12 районах Удмуртии 1
03.05.2023 Мобильной связью и интернетом обеспечены еще более четырех тысяч жителей Удмуртии 1
05.04.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в туристических местах Удмуртии 2
17.12.2014 Maykor будет обслуживать местные линии связи «Ростелекома» в трех районах ПФО 1
11.11.2011 «Tele2 Россия» за 2 месяца построила более 200 новых базовых станций 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9156 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
Ростелеком 9864 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11930 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20971 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8509 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68092 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52102 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7328 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3589 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10726 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1029 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13575 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8007 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9442 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1499 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 221 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2956 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7474 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8240 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16253 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5373 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
Соловьев Александр 96 4
Меджитов Тимур 85 2
Путин Владимир 3227 2
Фоминов Михаил 4 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 837 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Балезинский район - Балезино 17 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Кезский район - Кез 13 4
Россия - Завьяловский район 16 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Шарканский район - Шаркан 7 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазовский район 7 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 46 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Каракулинский район - Каракулино - Усть-Бельск - Чеганда 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 147571 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Камбарский район - Камбарка 6 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 40 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 11 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Азовское море - Азовское побережье 43 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 14 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Сарапул 51 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1596 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1839 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2017 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 765 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1716 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2485 1
Европа 21879 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1561 1
Россия - СФО - Омская область 690 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 628 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 631 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 236 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6449 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Дача - дачники 875 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5985 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1774 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153