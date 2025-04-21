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Лесная поляна Социально-оздоровительный центр



21.04.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей Удмуртии 1
21.11.2024 «МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля 1
04.04.2024 МТС разогнала LTE в санатории «Лесная поляна» под Десногорском 1
15.02.2024 В шести районах Самары расширили сеть LTE 1
01.02.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края 1
30.08.2023 «Мегафон» улучшил связь в 12 районах Удмуртии 1
07.04.2023 «Мегафон» улучшил связь в жилых районах Кемерова 1
20.10.2015 МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово 1
05.06.2014 В Нижнем Новгороде стало меньше ДТП благодаря комплексу «Безопасный город» 1
28.03.2014 «Билайн Бизнес» объединит филиалы ЮФО Спецстроя России 1
22.11.2012 МТС улучшила качество связи в популярных местах зимнего отдыха жителей Центральной России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Лесная поляна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 4
МегаФон 9156 4
Ростелеком 9864 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8843 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство 1 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 12 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 114 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Администрация города Кемерово 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68092 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52102 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8007 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8509 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20971 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24804 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7745 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2956 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7328 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3589 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10726 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3790 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7474 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16253 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11407 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1502 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12658 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13973 1
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