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Лесная поляна Социально-оздоровительный центр
Лесная поляна и организации, системы, технологии, персоны:
|Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство 1 1
|Благотворительный Фонд Константина Хабенского 12 1
|РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
|МТС Мобильная библиотека 41 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2794 1
|Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
|Рылов Дмитрий 52 1
|Иванов Михаил 105 1
|Куканов Александр 19 1
|Тен Станислав 14 1
|Иванов Глеб 1 1
|Малов Александр 6 1
|Соловьев Александр 96 1
|Цой Иннокентий 46 1
|Югай Виктор 38 1
|Козин Алексей 48 1
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