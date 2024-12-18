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Россия СФО Алтайский край Топчихинский район Топчиха



18.12.2024 МТС подключила к сети LTE еще три села в Алтайском крае 1
01.02.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края 1
20.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в поселке Победим Алтайского края 1
15.09.2023 МТС запустила сеть LTE в 90 селах Алтайского края 1
29.09.2006 "Сибирьтелеком" ознакомит абонентов с объемом местных телефонных соединений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
МегаФон 8805 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
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Цой Иннокентий 42 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 5
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 17 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
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Россия - Дёмино 6 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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