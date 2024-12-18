Россия СФО Алтайский край Топчихинский район Топчиха
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
|Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
|МегаФон 8805 1
|Цой Иннокентий 42 2
|Занько Мария 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.