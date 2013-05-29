Зоология Энтомология Насекомые Муравьи Formicidae
|29.05.2013
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Муравьиная кислота – универсальное питание для электроники
В ближайшем будущем зарядить мобильный телефон или ноутбук можно будет с помощью муравьиной кислоты, причем после такой заправки они будут работать не считанные часы, а сутки и даже недели. Физик Флориан Нитце из Университета Умео в Швеции обещает прорыв в сфере топливных э
|22.02.2012
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В коллективной памяти муравьев хранится запах врагов
овне колонии В ходе эксперимента одного муравья из колонии переводили ненадолго в камеру, где сидел муравей - представитель другой колонии. Затем "разведчика" возвращали в свою колонию. После п
|06.07.2011
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Муравьи мстят своим рабовладельцам
четко отделяют, кто приходится им "кровным врагом", а кто - случайным прохожим. Любая драка требует затрат энергии, которая в животном мире - большая ценность. Чтобы не тратить понапрасну силы и яд, муравьи "знают", какие виды действительно представляют для них опасность, и дерутся "всерьез" только с ними. Немецкие ученые проанализировали агрессивную реакцию муравьев вида Temnothorax longi
|09.06.2011
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Муравьи применяют химоружие против захватчиков
о зимние муравьи-аборигены успешно сражаются с захватчиками при помощи "химического оружия". Зимний муравей выделяет капельку яда на аргентинского муравья Зимние муравьи примечательны тем, что
|24.05.2011
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Деревья "убирают" конкурентов при помощи муравьев
зно полагаться не только на свои силы, но и обзавестись выгодными связями. Подобная связь была обнаружена между муравьями и деревьями. Исследование, опубликованное в журнале Biotropica, показало, что муравьи распознают специальные химические сигналы, выделяемые их деревьями-"друзьями", что позволяет отличать их от других растений. Зафиксировав появление растения-"чужака", муравьи пер
|26.04.2011
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Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения
их к какому-нибудь сухому месту. Муравьиный плот При этом они спасают не себя, а колонию. Отдельный муравей может продержаться на воде благодаря поверхностному натяжению. Намокая, муравьи могут
|12.04.2011
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Муравьи считают лучше пятиклассников
не менее фуражир самостоятельно и безошибочно находил дорогу к углублению с патокой. Лабиринты, где муравьи искали пищу Способ муравьиного общения известен веками. Они трутся усиками, заявляет
|01.03.2011
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Атака огненных муравьев идет из Америки
Тщательный генетический анализ показал, что виновными в недавней массовой атаке огненных муравьев, вероятнее всего, являются Соединенные Штаты Америки. Именно отсюда муравьи отправляются в свои завоевательные походы. Агрессивные и больно жалящие огненные муравьи (Solenopsis invicta) родом не из США, а из Южной Америки. Но именно с юга США, который бы
|03.02.2011
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Безумные муравьи захватили мир благодаря кровосмешению
безумных муравьев-дровосеков Paratrechina longicornis. Необычная биология продолжения рода позволяет братьям и сестрам скрещиваться между собой без снижения генетического разнообразия потомства. Эти муравьи стали одними из наиболее распространенных в тропиках. Их прозвали безумными за необычный способ передвижения - вместо того чтобы идти по следу фуражира, они постоянно мечутся из стороны
|13.01.2011
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Муравьи-листорезы на пенсии работают грузчиками
риканских ученых было опубликовано в журнале Behaviour Ecology and Sociobiology. По оценкам ученых, муравей с притупленными резцами работает вдвое медленнее по сравнению с молодыми муравьями. А
|09.11.2010
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Люди учатся у муравьев производить лекарства и топливо
Currie) из Университета Висконсин-Мэдиссон. Во всяком случае это касается муравьев-листорезов, за которыми он долгое время наблюдал во время своих экспедиций по лесам Южной и Центральной Америк. Эти муравьи живут там колониями по 5-10 млн работников, разделенных на семь разных каст. Одни режут листья на мелкие кусочки, другие удобряют ими землю, на которой растет их сад грибов, третьи несу
|20.08.2010
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Муравьи-зомби миллионы лет подчиняются грибам
и паразиты поражают муравьев-древоточцев, живущих в тропических лесах, и контролируют их поведение. Муравей, инфицированный грибком Ophiocordyceps unilateralis, покидает свое обычное место обит
|16.09.2008
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В лесах Амазонки обнаружен "марсианский муравей"
лями самой древней ветви этих насекомых. Новый вид получил название Martialis heureka ("марсианский муравей") – ему присущи признаки, которыми не обладают известные до сих пор науке виды этих н
|28.05.2007
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Муравьи: общество живых дорог
гих видов. Чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе и не оказаться рассеянными поодиночке, муравьи использовали для прохождения через препятствия метод создания искусственной дороги, о
|05.02.2007
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Муравьи помогут решить проблему автомобильных пробок
и у входа в муравейник, где обитают бибихагуас - муравьи-листорезы эндемичного для Кубы вида. Когда муравей пересекает световую завесу, генерируется сигнал, который учитывается счетчиком событи
|20.10.2006
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Выявлен принцип работы "навигационной системы" муравьев
Ученых давно интересовал вопрос, как муравьи ориентируются в пространстве, имея ограниченное зрение и используя ненадежные и изменчивые природные ориентиры. Ученым из Сассекского университета (Великобритания) удалось выяснить, как
|20.10.2006
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Выявлен принцип работы "навигационной системы" муравьев
Ученых давно интересовал вопрос, как муравьи ориентируются в пространстве, имея ограниченное зрение и используя ненадежные и изменчивые природные ориентиры. Ученым из Сассекского университета (Великобритания) удалось выяснить, как
|24.08.2006
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Муравьи установили рекорд скорости
щных креветок, способных атаковать жертву ударом клешней, движущихся со скоростью порядка 23 м/сек. Муравей двигает челюстями при помощи пары чрезвычайно развитых головных мышц. Челюсти удержив
|24.08.2006
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Муравьи установили рекорд скорости
щных креветок, способных атаковать жертву ударом клешней, движущихся со скоростью порядка 23 м/сек. Муравей двигает челюстями при помощи пары чрезвычайно развитых головных мышц. Челюсти удержив
|30.06.2006
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Внутренний шагомер помогает муравьям находить дорогу домой
По результатам исследования, опубликованного 30 июня в журнале «Science», муравьи используют внутренний шагомер, чтобы не заблудиться и найти дорогу домой. С давних пор ученые пытаются понять, как удается муравьям безошибочно находить дорогу к своему муравейнику. Был
|30.06.2006
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Внутренний шагомер помогает муравьям находить дорогу домой
По результатам исследования, опубликованного 30 июня в журнале «Science», муравьи используют внутренний шагомер, чтобы не заблудиться и найти дорогу домой. С давних пор ученые пытаются понять, как удается муравьям безошибочно находить дорогу к своему муравейнику. Был
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|ScienceDaily 400 3
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