Муравьиная кислота – универсальное питание для электроники В ближайшем будущем зарядить мобильный телефон или ноутбук можно будет с помощью муравьиной кислоты, причем после такой заправки они будут работать не считанные часы, а сутки и даже недели. Физик Флориан Нитце из Университета Умео в Швеции обещает прорыв в сфере топливных э

В коллективной памяти муравьев хранится запах врагов овне колонии В ходе эксперимента одного муравья из колонии переводили ненадолго в камеру, где сидел муравей - представитель другой колонии. Затем "разведчика" возвращали в свою колонию. После п

Муравьи мстят своим рабовладельцам четко отделяют, кто приходится им "кровным врагом", а кто - случайным прохожим. Любая драка требует затрат энергии, которая в животном мире - большая ценность. Чтобы не тратить понапрасну силы и яд, муравьи "знают", какие виды действительно представляют для них опасность, и дерутся "всерьез" только с ними. Немецкие ученые проанализировали агрессивную реакцию муравьев вида Temnothorax longi

Муравьи применяют химоружие против захватчиков о зимние муравьи-аборигены успешно сражаются с захватчиками при помощи "химического оружия". Зимний муравей выделяет капельку яда на аргентинского муравья Зимние муравьи примечательны тем, что

Деревья "убирают" конкурентов при помощи муравьев зно полагаться не только на свои силы, но и обзавестись выгодными связями. Подобная связь была обнаружена между муравьями и деревьями. Исследование, опубликованное в журнале Biotropica, показало, что муравьи распознают специальные химические сигналы, выделяемые их деревьями-"друзьями", что позволяет отличать их от других растений. Зафиксировав появление растения-"чужака", муравьи пер

Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения их к какому-нибудь сухому месту. Муравьиный плот При этом они спасают не себя, а колонию. Отдельный муравей может продержаться на воде благодаря поверхностному натяжению. Намокая, муравьи могут

Муравьи считают лучше пятиклассников не менее фуражир самостоятельно и безошибочно находил дорогу к углублению с патокой. Лабиринты, где муравьи искали пищу Способ муравьиного общения известен веками. Они трутся усиками, заявляет

Атака огненных муравьев идет из Америки Тщательный генетический анализ показал, что виновными в недавней массовой атаке огненных муравьев, вероятнее всего, являются Соединенные Штаты Америки. Именно отсюда муравьи отправляются в свои завоевательные походы. Агрессивные и больно жалящие огненные муравьи (Solenopsis invicta) родом не из США, а из Южной Америки. Но именно с юга США, который бы

Безумные муравьи захватили мир благодаря кровосмешению безумных муравьев-дровосеков Paratrechina longicornis. Необычная биология продолжения рода позволяет братьям и сестрам скрещиваться между собой без снижения генетического разнообразия потомства. Эти муравьи стали одними из наиболее распространенных в тропиках. Их прозвали безумными за необычный способ передвижения - вместо того чтобы идти по следу фуражира, они постоянно мечутся из стороны

Муравьи-листорезы на пенсии работают грузчиками риканских ученых было опубликовано в журнале Behaviour Ecology and Sociobiology. По оценкам ученых, муравей с притупленными резцами работает вдвое медленнее по сравнению с молодыми муравьями. А

Люди учатся у муравьев производить лекарства и топливо Currie) из Университета Висконсин-Мэдиссон. Во всяком случае это касается муравьев-листорезов, за которыми он долгое время наблюдал во время своих экспедиций по лесам Южной и Центральной Америк. Эти муравьи живут там колониями по 5-10 млн работников, разделенных на семь разных каст. Одни режут листья на мелкие кусочки, другие удобряют ими землю, на которой растет их сад грибов, третьи несу

Муравьи-зомби миллионы лет подчиняются грибам и паразиты поражают муравьев-древоточцев, живущих в тропических лесах, и контролируют их поведение. Муравей, инфицированный грибком Ophiocordyceps unilateralis, покидает свое обычное место обит

В лесах Амазонки обнаружен "марсианский муравей" лями самой древней ветви этих насекомых. Новый вид получил название Martialis heureka ("марсианский муравей") – ему присущи признаки, которыми не обладают известные до сих пор науке виды этих н

Муравьи: общество живых дорог гих видов. Чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе и не оказаться рассеянными поодиночке, муравьи использовали для прохождения через препятствия метод создания искусственной дороги, о

Муравьи помогут решить проблему автомобильных пробок и у входа в муравейник, где обитают бибихагуас - муравьи-листорезы эндемичного для Кубы вида. Когда муравей пересекает световую завесу, генерируется сигнал, который учитывается счетчиком событи

Выявлен принцип работы "навигационной системы" муравьев Ученых давно интересовал вопрос, как муравьи ориентируются в пространстве, имея ограниченное зрение и используя ненадежные и изменчивые природные ориентиры. Ученым из Сассекского университета (Великобритания) удалось выяснить, как

Выявлен принцип работы "навигационной системы" муравьев Ученых давно интересовал вопрос, как муравьи ориентируются в пространстве, имея ограниченное зрение и используя ненадежные и изменчивые природные ориентиры. Ученым из Сассекского университета (Великобритания) удалось выяснить, как

Муравьи установили рекорд скорости щных креветок, способных атаковать жертву ударом клешней, движущихся со скоростью порядка 23 м/сек. Муравей двигает челюстями при помощи пары чрезвычайно развитых головных мышц. Челюсти удержив

Муравьи установили рекорд скорости щных креветок, способных атаковать жертву ударом клешней, движущихся со скоростью порядка 23 м/сек. Муравей двигает челюстями при помощи пары чрезвычайно развитых головных мышц. Челюсти удержив

Внутренний шагомер помогает муравьям находить дорогу домой По результатам исследования, опубликованного 30 июня в журнале «Science», муравьи используют внутренний шагомер, чтобы не заблудиться и найти дорогу домой. С давних пор ученые пытаются понять, как удается муравьям безошибочно находить дорогу к своему муравейнику. Был