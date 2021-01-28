Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Королёв
Публикаций - 89, упоминаний - 107
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Королев Игорь 49 7
|Шадаев Максут 385 4
|Кузьмин Сергей 29 3
|Мардер Наум 100 2
|Королев Алексей 20 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Рейман Леонид 575 2
|Путин Владимир 1877 2
|Ликсутов Максим 32 1
|Иванов Андрей 40 1
|Зюзин Андрей 8 1
|Морозов Андрей 29 1
|Овчинин Алексей 2 1
|Маслов Александр 28 1
|Шульгин Александр 17 1
|Ким Дмитрий 27 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Никитин Сергей 32 1
|Слизень Виталий 172 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Фомичев Олег 107 1
|Солдатов Алексей 78 1
|Ким Борис 66 1
|Клейменова Елена 3 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Анохин Александр 1 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Готальский Михаил 91 1
|Лагутин Алексей 2 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Достов Виктор 18 1
|Малков Артемий 9 1
|Кучеренко Максим 1 1
|Рогожникова Анастасия 1 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Артемьев Олег 2 1
|Наумов Виктор 83 1
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Нестеров Владимир 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru