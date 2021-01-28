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Королёв

Россия - ЦФО - Московская область - Королёв


28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
04.08.2020 Новым замглавы Минкомсвязи стал бывший топ-менеджер Сбербанка 1
04.08.2020 Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП 1
15.10.2019 За кражу 114 миллионов из программы «ГЛОНАСС» три топ-менеджера сели в тюрьму 1
21.08.2019 «Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону 1
22.07.2019 «Ростелеком» обеспечил прямое включение с МКС на фестивале «Нашествие» 1
19.07.2019 «Ростелеком» организовал бесплатный Wi-Fi в магазине «Магнит» 2
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 2
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
19.11.2018 Россияне выпустили гаджеты с «Яндекс.Алисой» в разы дешевле «Яндекс.Станции». Опрос 1
21.08.2018 В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
24.10.2017 Доля поиска «Яндекса» на Android достигла исторического максимума 1
23.08.2017 «Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео 7
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
29.04.2016 К сервису мобильной медицины OnDoc уже подключилось 300 клиник 1
24.03.2016 Администрация Ленинского района Московской области вернулась на систему «Дело» 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
11.12.2015 Награждены победители конкурса «Открытые данные РФ» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
19.03.2015 Президентом «Энвижн Груп» назначен Сергей Кузьмин 1
21.01.2015 «Ростелеком» подключил к оптической сети 60 домов Зеленодольска 1
24.12.2014 Павел Королев возглавил департамент электронной коммерции «АльфаСтрахования» 1
11.12.2014 «АйДесайд»: Кризис — отличная возможность для перезагрузки 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1

Публикаций - 89, упоминаний - 107

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 6
Google LLC 7931 4
Yandex - Яндекс 4188 4
SAP SE 3347 3
Microsoft Corporation 12409 3
Астерос - Asteros 531 3
МегаФон Москва - Соник Дуо 95 3
Freshtel 49 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Ланит ГК 1222 2
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 2
VK - Mail.ru Group 2568 2
Синтерра - Synterra 683 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 212 2
Центел - Центральный телеграф 191 2
Philips 832 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Аскон - Ascon 193 2
Гольфстрим 27 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ростех - Ростехнологии 2238 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 586 1
SearchInform - Серчинформ 184 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 221 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Bitmain 6 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 7 1
АйТи 807 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 298 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Siemens AG - Сименс Россия 757 1
Samsung Electronics 6088 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 1
Dr.Web - Доктор Веб 1042 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 2
Евросеть 1062 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 2
Почта России ПАО 1631 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Роснефть НК 386 1
Татнефть 124 1
X5 Group 604 1
Балтика - Пивоваренная компания 115 1
Газпром нефть 384 1
Мострансавто 60 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 93 1
Метрополис ТРК 29 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 99 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 60 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 104 1
Black Sea Telecom 3 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Аэрофлот 507 1
Магнит - Сеть магазинов 272 1
Северсталь ПАО 214 1
Сухой - Авиационный холдинг 67 1
Royal Dutch Shell - Шелл 76 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 1
Citibank - Ситибанк 175 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Связной ГК 935 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 317 8
МКС - Международная космическая станция 106 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 370 2
Правительство РФ 2264 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 2
Президент Российской Федерации 1460 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
Федеральное казначейство России 774 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
World Bank Group - Всемирный банк 141 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 85 1
Роснано 456 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 81 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 709 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 1
Счётная палата РФ 473 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
3G - Стандарт мобильной связи 3920 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 3
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Безопасный город 353 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1093 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 88 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 326 1
Умные платформы 503 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 122 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1120 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 24 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 4
Google Android 10773 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 2
Apple Pay 386 2
Google Pay - Google Android Pay 298 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Dr.Web Антивирус 198 1
Яндекс.Толока 12 1
ELARI KidPhone 3G 6 1
Аскон Лоцман:PLM 46 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
Яндекс.Радар 25 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Яндекс.Музыка 131 1
Яндекс.Плюс 44 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 23 1
Yandex IoT Core 7 1
Microsoft Lync 272 1
Abbyy Lingvo 120 1
Siemens Teamcenter 42 1
Microsoft SQL Server 841 1
Sony Xperia Ear Duo 3 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 18 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 12 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос тепло 4 1
Ростелеком Чистое небо 11 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 18 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 1 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 100 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 5 1
Королев Игорь 49 7
Шадаев Максут 385 4
Кузьмин Сергей 29 3
Мардер Наум 100 2
Королев Алексей 20 2
Дементьева Ирина 9 2
Щеголев Игорь 676 2
Рейман Леонид 575 2
Путин Владимир 1877 2
Ликсутов Максим 32 1
Иванов Андрей 40 1
Зюзин Андрей 8 1
Морозов Андрей 29 1
Овчинин Алексей 2 1
Маслов Александр 28 1
Шульгин Александр 17 1
Ким Дмитрий 27 1
Свириденко Андрей 77 1
Никитин Сергей 32 1
Слизень Виталий 172 1
Майстренко Игорь 44 1
Фомичев Олег 107 1
Солдатов Алексей 78 1
Ким Борис 66 1
Клейменова Елена 3 1
Валяева Елизавета 72 1
Анохин Александр 1 1
Рылов Дмитрий 45 1
Готальский Михаил 91 1
Лагутин Алексей 2 1
Криевс Ритварс 15 1
Достов Виктор 18 1
Малков Артемий 9 1
Кучеренко Максим 1 1
Рогожникова Анастасия 1 1
Рубцов Сергей 27 1
Артемьев Олег 2 1
Наумов Виктор 83 1
Ивантер Дмитрий 19 1
Нестеров Владимир 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 29
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 95 19
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 112 19
Россия - Одинцово 61 17
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 89 16
Россия - Долгопрудный 44 15
Россия - Реутов 46 12
Россия - Люберцы 56 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 11
Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха 73 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 10
Россия - Железнодорожный 36 9
Россия - Щёлково 35 8
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 6
Россия - Электросталь 42 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 6
Россия - Жуковский 26 6
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 38 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 4
Россия - Лыткарино 31 4
Россия - Раменское 39 4
Беларусь - Белоруссия 2238 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 670 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 755 3
Россия - Коломна 51 3
Германия - Федеративная Республика 4030 3
Грузия 735 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 139 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 3
Япония 3181 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 300 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
Вторая мировая война 347 1
Космодром Байконур 103 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 268 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Русский язык 1081 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 4
Прайм - Агентство экономической информации 611 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 260 1
РИА Новости 697 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
CNews - ZOOM.CNews 1116 1
Associated Press 498 1
CNews Analytics 2239 6
IDC - International Data Corporation 2892 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 3
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 141 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 439 1
РАН - Российская академия наук 348 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 252 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
ТПУ - Томский политехнический университет 52 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 200 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
CNews AWARDS 303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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