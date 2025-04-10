Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЦФО Московская область Королёв

Россия - ЦФО - Московская область - Королёв

СОБЫТИЯ


10.04.2025 Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Первая наноспутниковая платформа Студент Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, об этом сообщили CNews в пресс-службе вуза. На базе которой можно будет создавать под требования заказчиков

12.12.2024 «Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM

Сеть магазинов одежды «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Продукт, предназ
15.12.2021 «Крок» внедрил систему управления мобильными устройствами в сети магазинов «Снежная Королева»

ывает свыше 50 городов России, открыто 130 магазинов, в которых совершается более 3 млн покупок ежегодно», – отметил Андрей Вирченко, заместитель директора ДИТ сети мультибрендовых магазинов «Снежная королева». Решение обеспечивает безопасный обмен данными между корпоративным устройством и системами сети магазинов «Снежная Королева» и может использоваться не только при работе с товар
14.12.2018 «Снежная Королева» ускорила бизнес-процессы с помощью Synerdocs

Компания «Снежная Королева» подключилась к сервису Synerdocs. Сотрудники компании получают, отправляют и подписывают документы от поставщиков, не выходя из ECM-системы DIRECTUM. «В число поставщиков «Снежной Кор
17.11.2017 Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора

lecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов), а оставшаяся доля – людям из окружения Максима Бакиева, сына прежнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Елена Нагорная, королева кенийского чая и потенциальная покупательница оператора Megacom В 2008-2009 г.г. люди из окружения Максима Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство
23.08.2017 «Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео

ска – «Королев», названный в честь генерального конструктора советской космической программы Сергея Королева. «Королев» позволит понимать смысл поисковых запросов пользователей и сделать ответы
02.11.2015 «Снежная Королева» продлила сервисный договор с Maykor

Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, сообщил о продлении контракта с сетью мультибрендовых магазинов «Снежная Королева» на сервис контрольно-кассовой техники. Еще на год аутсорсеру отдана техподдержка ККТ в магазинах ритейлера по России. Maykor предоставляет услуги техподдержки для сети магазинов «Снеж
24.12.2014 Павел Королев возглавил департамент электронной коммерции «АльфаСтрахования»

аСтрахование» объявила о назначении на должность директора департамента электронной коммерции Павла Королева, ранее занимавшегося онлайн-продажами в «Лаборатории Касперского». Как сообщили CNew
08.07.2014 «Снежная Королева» передала на аутсорсинг Maykor поддержку ИТ-инфраструктуры в 120 магазинах

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, расширила сферу сотрудничества с российской сетью мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева». В дополнение к контракту на обслуживание контрольно-кассовой техники стороны заключили договор на техническую поддержку ИТ-инфраструктуры, сообщили CNews в Maykor. Проект охватил бол
08.10.2013 Журналисту CNews доверили нести Олимпийский факел

Журналист CNews Игорь Королев принял участие в первом дне Эстафеты Олимпийского огня, состоявшемся 7 октября в Москве. Королев был номинирован на участие в Эстафете одним из спонсоров Зимних Олимпийских игр в
05.02.2013 «Снежная Королева» доверила Optima обслуживание ИТ-инфраструктуры

Группа Optima сообщила о старте проекта по обслуживанию оборудования и ИТ-инфраструктуры российской сети мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева». Проект охватывает всю региональную сеть заказчика, что составляет около 70 точек продаж. Работы выполняются специалистами Optima Services — подразделения группы Optima, предоставляющ
29.08.2012 «Элар» поставит планетарный сканер в РКК «Энергия» им. С.П. Королева

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева подвела итоги запроса предложений на поставку планетарного сканера. В результате была выбрана компания «ПроСофт-ПК» (корпорация «Элар»), которая установит комплекс сканирования «Элар П
06.04.2011 Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М»

рвис-провайдер услуг спутниковой связи «МВС глобальные телекоммуникации» организовали видеотрансляцию с места приземления модуля космического корабля «Союз ТМА-М» в Центр управления полетами (ЦУП) г. Королев. Для организации видеосвязи в режиме реального времени специалисты компаний развернули на месте посадки аппарата компактную переносную систему Cisco TelePresence Tactical MXP (Tandberg

20.10.2010 Не все пчелы – демократы: кровавая борьба за трон

Дальнейшие исследования показали, что практика узурпации трона августейшими беглянками весьма распространена. Три года они отслеживали генетику пчел-королев, занявших трон после того, как царствующая королева умрет или ее просто заберут из улья. Они имели возможность убедиться, что часто у пришлых королев есть весьма неплохие шансы победить местных соперниц в борьбе за вакантный трон. Как п
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева

ии «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г. проекта по созданию суперкомпьютерного комплекса «Сергей Королев» для Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П. Королева (СГАУ). Подрядчиком выступила компания «Парус» — региональный системный интегратор, партнер APC by Schneider Electric. СГАУ поставил перед подрядчиком задачу спроектировать и инсталлир
26.01.2009 Завершились юношеские чтения имени Королева

В Москве 21-23 января 2009 года прошли III Всероссийские юношеские научные чтения им. академика С.П. Королева. Организатором чтений, посвященных в этом году 50 –летию начала исследований Луны при помощи автоматических аппаратов («Луна-1, Луна-2, Луна-3»), является Всероссийский детский и молод
24.09.2008 Администрация г. Королева заказывает развитие медицинской ИС

Администрация г. Королева Московской области объявила о проведении открытого аукциона № 34524 по выбору ИТ-подрядчиков. В частности, разыгрывается право на развитие медицинской информационной системы (МИС) в МЛ
25.01.2008 Жительница Королева наговорила по мобильнику за год более 136 тыс. минут

нтов «МегаФона» рекордами России с последующим занесением их в «Книгу рекордов России» (партнер знаменитой «Книги рекордов Гиннеса»). Самым общительным абонентом стала жительница подмосковного города Королев, наговорившая по телефону за год 136 664 минуты. Это абсолютный рекорд среди частных абонентов за всю историю мобильной связи в столичном регионе. Рекордсменка – по профессии педагог, п
15.01.2008 В Москве пройдут II Всероссийские юношеские научные чтения имени Королева

18-19 января 2008 года в Москве, в здании префектуры СВАО пройдут II Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева. Основными направлениями работы чтению станут "Инновационные космические технологии в связи, съемке и навигации", "Информационные технологии в космических исследованиях" и "История рак
24.12.2007 Королева Великобритании открыла свой канал на YouTube
24.09.2007 4 октября 2007 года состоится митинг в доме-музее Сергея Павловича Королева

4 октября 2007 года в Москве, в открывшемся после реставрации мемориальном доме-музее академика Сергея Павловича Королева, у перенесенного с аллеи героев космоса бюста Главного Конструктора состоится торжественный митинг, посвященный 50–летию начала космической эры. Этот день в сентябре 1967 г. был провоз
27.07.2007 СГАУ им. академика С. П. Королева закупает ПО: открытый конкурс

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (СГАУ) объявил открытый конкурс №ОК - 91/07 НП на поставку программного обеспечения для учебных и научных целей. Конкурс включает 4 лота. Лот №1 (бюджет - 3 600 тыс. руб.) предполагает
22.01.2007 В Москве прошли первые Всероссийские юношеские Королевские чтения

итогового пресс-релиза организаторов, в работе чтений приняли участие 230 представителей из 11 регионов, в том числе из Архангельска, Вологды, Гагарина, Калуги, Москвы и Московской области, Троицка, Королева, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, и Республики Саха, а также из Казахстана. Чтения открыло видеоприветствие участников 14 основной экспедиции МКС с орбиты. На плена
18.01.2007 В Москве проходят Всероссийские юношеские научные чтения имени Королева

18 января 2007 года в Москве, в здании префектуры Северо-Восточного административного округа состоялась церемония открытия Первых Всероссийских юношеских научных чтений имени Сергея Павловича Королева, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В ней приняли участие соратники С.П.Коралева (Б.Е.Черток), космонавты, представители Роскосмоса. Чтения проводятся по двум направлениям: исторические
12.01.2007 Исполнилось 100 лет Главному конструктору

в ближайшие годы пересечет океан, чтобы стартовать с европейского космодрома в Куру. Созданный при Королеве корабль “Союз” спустя 40 с лишним лет остается самым надежным средством доставки чел
22.12.2006 Английская королева впервые запишет рождественский подкаст

 старшим, сообщили сегодня в медиацентре королевского двора. Речь уже записана на видео в лондонском соборе Саусварк (Southwark). Видео и распечатка речи также появятся на сайте. Второй раз в истории королева отдельно обратится к вооружённым силам — эта речь появится на сайте в аудиоформате, сообщило агентство Associated Press.
20.11.2006 В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева

18-19 января 2007 года в Москве пройдут Первые Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева, посвященные 3 памятным датам истории высоких технологий России: 100-летию со дня рождения Главного конструктора ракетно-космических систем СССР, 50-летию запуска первого искусственног
20.11.2006 В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева

18-19 января 2007 года в Москве пройдут Первые Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева, посвященные 3 памятным датам истории высоких технологий России: 100-летию со дня рождения Главного конструктора ракетно-космических систем СССР, 50-летию запуска первого искусственног
25.08.2006 РКК "Энергия" им. С.П.Королева: 60 лет Корпорации

В РКК "Энергия"проходят торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Корпорации. Утром на территории предприятия и города Королева состоялись церемонии возложения цветов к памятникам, установленным в честь покорения космоса. В конференц-зале прошло торжественное собрание менеджмента предприятия. В нем приняли учас
25.08.2006 РКК "Энергия" им. С.П.Королева: 60 лет Корпорации

В РКК "Энергия"проходят торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Корпорации. Утром на территории предприятия и города Королева состоялись церемонии возложения цветов к памятникам, установленным в честь покорения космоса. В конференц-зале прошло торжественное собрание менеджмента предприятия. В нем приняли учас
20.06.2005 Британская королева приобрела Apple

тании и Северной Ирландии Елизавета II приобрела дорогостоящую серебряную модель цифрового плеера iPod с жесктим диском объемом 6 ГБ. По сообщению представителя королевской семьи журналистам The Sun, королева любит слушать музыку и была удивлена, насколько мал и удобен оказался iPod. Портативный цифровой плеер может хранить до 10 тыс. записей. Неизвестно, какую музыку предпочитает ее Величе
07.12.2001 Королева изгнала Linux

Английская королева, или, по крайней мере, провайдер, оказывающий королевской семье услуги хостинга, заменил платформу GNU/Linux на веб-сервер Microsoft IIS, положив конец двухлетнему союзу королевской се
10.04.2000 Королева Великобритании Елизавета II заработала на акциях Интернет-компании Getmapping.com

Лица королевской крови тоже начали зарабатывать на акциях Интернет-компаний. Так, королева Великобритании Елизавета II в свое время инвестировала $160,000 на покупку 1.5% компании Getmapping.com, занимающейся подготовкой аэрофотоснимков Великобритании. В пятницу эта компания

Публикаций - 257, упоминаний - 264

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
МегаФон 10742 22
Ростелеком 10948 18
RuVDS - МТ Финанс 107 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 11
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 9
Microsoft Corporation 25775 9
9594 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Google LLC 12688 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 6
SAP SE 5601 6
Samsung Electronics 11064 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Cisco Systems 5372 5
Apple Inc 13154 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 5
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Питерская группа связистов 441 3
Стратонавтика 13 3
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 3
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 51
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 15
Снежная Королева - СК Трейд 62 13
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 11
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 10
Наукоград - технопарк 156 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Gett 88 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 7
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 6
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 4
Space Adventures 30 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Lockheed Martin 777 4
Россети Ленэнерго 1699 3
ILS - International Launch Services 61 3
Boeing Launch Services - BLS 10 3
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Boeing 1031 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
ФКР - Федерация космонавтики России 7 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная академия связи - МАС 46 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 148
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 15
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 12
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 12
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 72
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 48
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 39
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 32
Космодром Байконур 1072 31
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 17
Linux OS 11533 8
Google Android 15243 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 6
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 5
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 5
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 4
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iOS 8583 4
Stafory - робот Вера 377 4
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 3
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 3
Королев Сергей 47 15
Цаплин Никита 87 13
Королев Игорь 65 10
Путин Владимир 3454 10
Перминов Анатолий 131 6
Шадаев Максут 1210 6
Юрчихин Федор 37 5
Фрадков Михаил 161 5
Котов Олег 49 4
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 4
Ершов Андрей 52 4
Иванов Сергей 405 4
Корниенко Михаил 25 4
Кузьмин Сергей 43 4
Ляпин Игорь 6 3
Лопота Виталий 6 3
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 3
Волков Сергей 108 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 3
Сиднев Виктор 15 3
Белов Александр 76 3
Чернов Александр 18 3
Фурсенко Андрей 128 3
Королёв Николай 9 3
Нестеров Владимир 31 3
Кононенко Олег 41 3
Ковков Джордж 3 3
Урличич Юрий 52 3
Мардер Наум 116 2
Шалманов Сергей 202 2
Маленченко Юрий 58 2
Андронов Алексей 28 2
Гершензон Владимир 23 2
Лончаков Юрий 29 2
Клебанов Илья 23 2
Севастьянов Николай 15 2
Крикалев Сергей 26 2
Соколов Сергей 9 2
Пацаев Виктор 2 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 191
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 50
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 41
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 39
Европа 24964 38
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 37
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 35
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 34
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 33
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 33
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 27
Казахстан - Республика 6048 25
Россия - ПФО - Самарская область 1577 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 86 21
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 19
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 15
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 14
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 13
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 13
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 13
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 12
Япония 13807 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 43
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 26
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 12
Английский язык 7030 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Физика - Physics - область естествознания 2940 7
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 31
CNews RND - R&D.CNews 2274 17
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Казахстан Сегодня 310 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Ведомости 1466 4
Washington Profile 142 3
Российская газета 290 3
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
AP - Associated Press 2007 2
Россия К - телеканал 30 1
Ananova 250 1
F-16.net 126 1
InfoWorld 56 1
РБК Daily 91 1
GIS Development 28 1
The Sun 28 1
Sydney Morning Herald 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Nature 832 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Госрасходы - портал 70 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Gartner - Гартнер 3658 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 41
РАН - Российская академия наук 2122 20
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 16
СамГУ - Самарский государственный университет 34 8
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 4
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 3
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 3
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 2
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 8 2
Субмикрон НИИ 9 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
День молодёжи - 27 июня 1087 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Земля из космоса 51 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Навитех-Экспо 32 1
MIPTV 5 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще