Россия - ЦФО - Московская область - Королёв

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту Первая наноспутниковая платформа Студент Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, об этом сообщили CNews в пресс-службе вуза. На базе которой можно будет создавать под требования заказчиков

«Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM Сеть магазинов одежды «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Продукт, предназ

«Крок» внедрил систему управления мобильными устройствами в сети магазинов «Снежная Королева» ывает свыше 50 городов России, открыто 130 магазинов, в которых совершается более 3 млн покупок ежегодно», – отметил Андрей Вирченко, заместитель директора ДИТ сети мультибрендовых магазинов «Снежная королева». Решение обеспечивает безопасный обмен данными между корпоративным устройством и системами сети магазинов «Снежная Королева» и может использоваться не только при работе с товар

«Снежная Королева» ускорила бизнес-процессы с помощью Synerdocs Компания «Снежная Королева» подключилась к сервису Synerdocs. Сотрудники компании получают, отправляют и подписывают документы от поставщиков, не выходя из ECM-системы DIRECTUM. «В число поставщиков «Снежной Кор

Российской «чайной королеве» передумали отдавать сотового оператора lecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов), а оставшаяся доля – людям из окружения Максима Бакиева, сына прежнего президента Киргизии Курманбека Бакиева.Елена Нагорная, королева кенийского чая и потенциальная покупательница оператора Megacom В 2008-2009 г.г. люди из окружения Максима Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство

«Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео ска – «Королев», названный в честь генерального конструктора советской космической программы Сергея Королева. «Королев» позволит понимать смысл поисковых запросов пользователей и сделать ответы

«Снежная Королева» продлила сервисный договор с Maykor Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, сообщил о продлении контракта с сетью мультибрендовых магазинов «Снежная Королева» на сервис контрольно-кассовой техники. Еще на год аутсорсеру отдана техподдержка ККТ в магазинах ритейлера по России. Maykor предоставляет услуги техподдержки для сети магазинов «Снеж

Павел Королев возглавил департамент электронной коммерции «АльфаСтрахования» аСтрахование» объявила о назначении на должность директора департамента электронной коммерции Павла Королева, ранее занимавшегося онлайн-продажами в «Лаборатории Касперского». Как сообщили CNew

«Снежная Королева» передала на аутсорсинг Maykor поддержку ИТ-инфраструктуры в 120 магазинах Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, расширила сферу сотрудничества с российской сетью мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева». В дополнение к контракту на обслуживание контрольно-кассовой техники стороны заключили договор на техническую поддержку ИТ-инфраструктуры, сообщили CNews в Maykor. Проект охватил бол

Журналисту CNews доверили нести Олимпийский факел Журналист CNews Игорь Королев принял участие в первом дне Эстафеты Олимпийского огня, состоявшемся 7 октября в Москве. Королев был номинирован на участие в Эстафете одним из спонсоров Зимних Олимпийских игр в

«Снежная Королева» доверила Optima обслуживание ИТ-инфраструктуры Группа Optima сообщила о старте проекта по обслуживанию оборудования и ИТ-инфраструктуры российской сети мультибрендовых магазинов модной одежды «Снежная Королева». Проект охватывает всю региональную сеть заказчика, что составляет около 70 точек продаж. Работы выполняются специалистами Optima Services — подразделения группы Optima, предоставляющ

«Элар» поставит планетарный сканер в РКК «Энергия» им. С.П. Королева Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева подвела итоги запроса предложений на поставку планетарного сканера. В результате была выбрана компания «ПроСофт-ПК» (корпорация «Элар»), которая установит комплекс сканирования «Элар П

Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М» рвис-провайдер услуг спутниковой связи «МВС глобальные телекоммуникации» организовали видеотрансляцию с места приземления модуля космического корабля «Союз ТМА-М» в Центр управления полетами (ЦУП) г. Королев. Для организации видеосвязи в режиме реального времени специалисты компаний развернули на месте посадки аппарата компактную переносную систему Cisco TelePresence Tactical MXP (Tandberg

Не все пчелы – демократы: кровавая борьба за трон Дальнейшие исследования показали, что практика узурпации трона августейшими беглянками весьма распространена. Три года они отслеживали генетику пчел-королев, занявших трон после того, как царствующая королева умрет или ее просто заберут из улья. Они имели возможность убедиться, что часто у пришлых королев есть весьма неплохие шансы победить местных соперниц в борьбе за вакантный трон. Как п

APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева ии «Шнейдер Электрик» объявило о завершении в апреле 2010 г. проекта по созданию суперкомпьютерного комплекса «Сергей Королев» для Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П. Королева (СГАУ). Подрядчиком выступила компания «Парус» — региональный системный интегратор, партнер APC by Schneider Electric. СГАУ поставил перед подрядчиком задачу спроектировать и инсталлир

Завершились юношеские чтения имени Королева В Москве 21-23 января 2009 года прошли III Всероссийские юношеские научные чтения им. академика С.П. Королева. Организатором чтений, посвященных в этом году 50 –летию начала исследований Луны при помощи автоматических аппаратов («Луна-1, Луна-2, Луна-3»), является Всероссийский детский и молод

Администрация г. Королева заказывает развитие медицинской ИС Администрация г. Королева Московской области объявила о проведении открытого аукциона № 34524 по выбору ИТ-подрядчиков. В частности, разыгрывается право на развитие медицинской информационной системы (МИС) в МЛ

Жительница Королева наговорила по мобильнику за год более 136 тыс. минут нтов «МегаФона» рекордами России с последующим занесением их в «Книгу рекордов России» (партнер знаменитой «Книги рекордов Гиннеса»). Самым общительным абонентом стала жительница подмосковного города Королев, наговорившая по телефону за год 136 664 минуты. Это абсолютный рекорд среди частных абонентов за всю историю мобильной связи в столичном регионе. Рекордсменка – по профессии педагог, п

В Москве пройдут II Всероссийские юношеские научные чтения имени Королева 18-19 января 2008 года в Москве, в здании префектуры СВАО пройдут II Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева. Основными направлениями работы чтению станут "Инновационные космические технологии в связи, съемке и навигации", "Информационные технологии в космических исследованиях" и "История рак

4 октября 2007 года состоится митинг в доме-музее Сергея Павловича Королева 4 октября 2007 года в Москве, в открывшемся после реставрации мемориальном доме-музее академика Сергея Павловича Королева, у перенесенного с аллеи героев космоса бюста Главного Конструктора состоится торжественный митинг, посвященный 50–летию начала космической эры. Этот день в сентябре 1967 г. был провоз

СГАУ им. академика С. П. Королева закупает ПО: открытый конкурс Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (СГАУ) объявил открытый конкурс №ОК - 91/07 НП на поставку программного обеспечения для учебных и научных целей. Конкурс включает 4 лота. Лот №1 (бюджет - 3 600 тыс. руб.) предполагает

В Москве прошли первые Всероссийские юношеские Королевские чтения итогового пресс-релиза организаторов, в работе чтений приняли участие 230 представителей из 11 регионов, в том числе из Архангельска, Вологды, Гагарина, Калуги, Москвы и Московской области, Троицка, Королева, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, и Республики Саха, а также из Казахстана. Чтения открыло видеоприветствие участников 14 основной экспедиции МКС с орбиты. На плена

В Москве проходят Всероссийские юношеские научные чтения имени Королева 18 января 2007 года в Москве, в здании префектуры Северо-Восточного административного округа состоялась церемония открытия Первых Всероссийских юношеских научных чтений имени Сергея Павловича Королева, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В ней приняли участие соратники С.П.Коралева (Б.Е.Черток), космонавты, представители Роскосмоса. Чтения проводятся по двум направлениям: исторические

Исполнилось 100 лет Главному конструктору в ближайшие годы пересечет океан, чтобы стартовать с европейского космодрома в Куру. Созданный при Королеве корабль “Союз” спустя 40 с лишним лет остается самым надежным средством доставки чел

Английская королева впервые запишет рождественский подкаст старшим, сообщили сегодня в медиацентре королевского двора. Речь уже записана на видео в лондонском соборе Саусварк (Southwark). Видео и распечатка речи также появятся на сайте. Второй раз в истории королева отдельно обратится к вооружённым силам — эта речь появится на сайте в аудиоформате, сообщило агентство Associated Press.

В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева 18-19 января 2007 года в Москве пройдут Первые Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева, посвященные 3 памятным датам истории высоких технологий России: 100-летию со дня рождения Главного конструктора ракетно-космических систем СССР, 50-летию запуска первого искусственног

В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева 18-19 января 2007 года в Москве пройдут Первые Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича Королева, посвященные 3 памятным датам истории высоких технологий России: 100-летию со дня рождения Главного конструктора ракетно-космических систем СССР, 50-летию запуска первого искусственног

РКК "Энергия" им. С.П.Королева: 60 лет Корпорации В РКК "Энергия"проходят торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Корпорации. Утром на территории предприятия и города Королева состоялись церемонии возложения цветов к памятникам, установленным в честь покорения космоса. В конференц-зале прошло торжественное собрание менеджмента предприятия. В нем приняли учас

РКК "Энергия" им. С.П.Королева: 60 лет Корпорации В РКК "Энергия"проходят торжественные мероприятия, посвященные 60-летию Корпорации. Утром на территории предприятия и города Королева состоялись церемонии возложения цветов к памятникам, установленным в честь покорения космоса. В конференц-зале прошло торжественное собрание менеджмента предприятия. В нем приняли учас

Британская королева приобрела Apple тании и Северной Ирландии Елизавета II приобрела дорогостоящую серебряную модель цифрового плеера iPod с жесктим диском объемом 6 ГБ. По сообщению представителя королевской семьи журналистам The Sun, королева любит слушать музыку и была удивлена, насколько мал и удобен оказался iPod. Портативный цифровой плеер может хранить до 10 тыс. записей. Неизвестно, какую музыку предпочитает ее Величе

Королева изгнала Linux Английская королева, или, по крайней мере, провайдер, оказывающий королевской семье услуги хостинга, заменил платформу GNU/Linux на веб-сервер Microsoft IIS, положив конец двухлетнему союзу королевской се