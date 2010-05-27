РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации

Определен окончательный экипаж эксперимента "Марс-500" Решением мандатной комиссии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН определен окончательный состав команды из шести человек, которая примет участие в э

Формируется экипаж проекта "Марс-500" 520-суточной изоляции. Эксперимент по имитации пилотируемого полета на Красную планету, проводимый Институтом медико-биологических проблем РАН под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук

Китай намерен участвовать в проекте "Марс-500" В Институте медико-биологических проблем РАН 15-18 декабря 2009 года прошла встреча между специ

"Марс-500":подведены предварительные итоги второго этапа экспериментов 14 июля в Институте медико-биологических проблем РАН в 14 часов открылась дверь, и международный экипаж

Разработки ИМБП РАН удостоены наград Международного салона изобретений ленных на 37-ом Международном салоне изобретений, новой техники и технологий, сообщает пресс-служба ИМБП.

Завершен отбор европейских добровольцев для участия в программе "Марс-500" 5-суточный эксперимент в рамках программы «Марс-500», сообщает Роскосмос со ссылкой на пресс-службу ИМБП РАН. Отбор экипажа для моделируемого пилотируемого полета на Марс продвинулся еще на оди

Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные гих планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) Георгия Самарина, у эксперимента есть и другая задача - выяснить, могли ли простейш

Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные гих планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) Георгия Самарина, у эксперимента есть и другая задача - выяснить, могли ли простейш

Российский наземный эксперимент "Марс-500": первые добровольцы твенном научном центре РФ - Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительностью

Российский наземный эксперимент "Марс-500": первые добровольцы твенном научном центре РФ - Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительностью

В России планируется наземный марсианский эксперимент твенном научном центре РФ – Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) - в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительность