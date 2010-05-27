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РАН ИМБП ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации

РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации


27.05.2010 Определен окончательный экипаж эксперимента "Марс-500"

Решением мандатной комиссии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН определен окончательный состав команды из шести человек, которая примет участие в э
26.02.2010 Формируется экипаж проекта "Марс-500"

520-суточной изоляции. Эксперимент по имитации пилотируемого полета на Красную планету, проводимый Институтом медико-биологических проблем РАН под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук

23.12.2009 Китай намерен участвовать в проекте "Марс-500"

В Институте медико-биологических проблем РАН 15-18 декабря 2009 года прошла встреча между специ
15.07.2009 "Марс-500":подведены предварительные итоги второго этапа экспериментов

14 июля в Институте медико-биологических проблем РАН в 14 часов открылась дверь, и международный экипаж
14.04.2009 Разработки ИМБП РАН удостоены наград Международного салона изобретений

ленных на 37-ом Международном салоне изобретений, новой техники и технологий, сообщает пресс-служба ИМБП.
14.11.2008 Завершен отбор европейских добровольцев для участия в программе "Марс-500"

5-суточный эксперимент в рамках программы «Марс-500», сообщает Роскосмос со ссылкой на пресс-службу ИМБП РАН. Отбор экипажа для моделируемого пилотируемого полета на Марс продвинулся еще на оди
09.08.2006 Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные

гих планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) Георгия Самарина, у эксперимента есть и другая задача - выяснить, могли ли простейш
09.08.2006 Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные

гих планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) Георгия Самарина, у эксперимента есть и другая задача - выяснить, могли ли простейш
07.08.2006 Российский наземный эксперимент "Марс-500": первые добровольцы

твенном научном центре РФ - Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительностью
07.08.2006 Российский наземный эксперимент "Марс-500": первые добровольцы

твенном научном центре РФ - Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительностью
04.08.2006 В России планируется наземный марсианский эксперимент

твенном научном центре РФ – Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) - в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительность
04.08.2006 В России планируется наземный марсианский эксперимент

твенном научном центре РФ – Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) - в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительность

Публикаций - 65, упоминаний - 105

РАН ИМБП ГНЦ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
8382 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 5
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 5
ЕКА Топливная компания 143 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 2
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 2
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 2 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 68 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Русский Страховой Центр 9 1
Седьмой Континент 64 1
ISfTeH - International Society for Telemedicine & eHealth - Международное общество по телемедицине и электронному здравоохранению 1 1
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Space Adventures 30 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 32
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1047 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 473 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 20 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Единая Россия - Политическая партия 297 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9839 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4835 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2293 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 496 3
Система жизнеобеспечения 150 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9381 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 986 2
Microgravity Research Aircraft - Состояние невесомости и микрогравитации 3 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 2
Микроскоп - Microscope 327 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1386 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1150 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17279 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2448 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1133 1
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ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 508 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1266 1
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Контрастность 2861 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 356 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1734 1
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 24
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 17
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 5
Космодром Байконур 1069 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1158 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 235 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 12 1
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 1
Роскосмос - Матрешка-Р эксперимент 1 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Бион - серия советских и российских космических аппаратов 3 1
Моруков Борис 3 3
Тюрин Михаил 37 3
Ситев Алексей 3 3
Артемьев Олег 7 2
Самарин Георгий 2 2
Крикалев Сергей 26 2
Рязанский Сергей 4 2
Баранов Алексей 17 2
Поляков Валерий 6 2
Elmann-Larsen Benny - Элман-Ларсен Бенни 2 2
Смолеевский Александр 2 2
Visocekas Rafael - Висосекас Рафаэль 2 2
Chaplin Martin - Чаплин Мартин 2 2
Малашенков Дмитрий 2 2
Медведев Дмитрий 1657 1
Кондратьев Дмитрий 33 1
Виноградов Павел 31 1
Груздев Владимир 14 1
Касимов Николай 15 1
Григорьев Анатолий 7 1
Синельников Михаил 1 1
Гагарин Юрий 91 1
Ожгихин Иван 31 1
Кузнецов Александр 128 1
Евтушенко Олег 143 1
Павлов Алексей 20 1
Перминов Анатолий 130 1
Бахарева Анна 1 1
Токарев Валерий 19 1
Степанова Светлана 1 1
Моргунов Павел 1 1
Ильин Евгений 9 1
Циолковский Константин 46 1
Шуршаков Вячеслав 1 1
Шпак Алексей 2 1
Шпаков Алексей 1 1
Зверев Виталий 2 1
Баранов Виктор 1 1
McArthur William - МакАртур Уильям 16 1
Куркин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 47
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1300 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 19
Земля - планета Солнечной системы 10441 14
Европа 21871 10
Германия - Федеративная Республика 12753 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 8
Италия - Итальянская Республика 4371 8
Франция - Французская Республика 7888 8
Испания - Королевство 3731 6
Бельгия - Королевство 1155 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 221 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 4
Бразилия - Федеративная Республика 2383 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 4
Беларусь - Белоруссия 5779 4
Казахстан - Республика 5609 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7636 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2791 4
Украина 7650 4
Эстония - Эстонская Республика 752 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 4
Аргентина - Аргентинская Республика 589 4
Луна - спутник Земли 1486 3
Болгария - Республика 778 3
Швеция - Королевство 3639 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 469 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14259 2
Индия - Bharat 5514 2
Колумбия - Республика 532 2
Португалия - Португальская Республика 925 2
Франция - Страсбург 49 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 2
США - Техас - Хьюстон 248 2
Великобритания - Лондон 2390 2
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1220 47
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1362 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29758 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10039 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8938 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 10
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3727 8
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1283 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5979 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1400 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1244 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1359 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1125 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8694 3
Зоология - наука о животных 2677 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5718 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4098 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18989 2
Английский язык 6715 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11069 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 2
Здравоохранение - Реабилитация 387 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2486 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1527 2
Ботаника - Растения - Plantae 1062 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1271 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 2
Физика - Градус Цельсия 288 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 987 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3581 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2786 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7166 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 7
New Scientist 1448 4
NEWSru.com 229 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 2
Известия ИД 643 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Nature 814 2
Российская газета 274 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
The Engineer 79 1
South China Morning Post 61 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
РАН - Российская академия наук 1913 38
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 6
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 70 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 2
Минобороны РФ - ВМА им. С. М. Кирова - Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 10 2
Brazilian Space Agency - Agência Espacial Brasileira; AEB - Бразильское космическое агентство 3 2
International Space University - Международный космический университет 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 270 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
МИПФВТ - Международный институт прикладной физики и высоких технологий 1 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 5 1
РАМН ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова - Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова 2 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
РАН ОБН - Отделение биологических наук РАН 2 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
IAA - International Academy of Astronautics - Международная академия астронавтики 4 1
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен 8 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 15 1
МГУ - Географический факультет 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 5
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 4
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