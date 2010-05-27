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РАН ИМБП ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации
|27.05.2010
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Определен окончательный экипаж эксперимента "Марс-500"
Решением мандатной комиссии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН определен окончательный состав команды из шести человек, которая примет участие в э
|26.02.2010
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Формируется экипаж проекта "Марс-500"
520-суточной изоляции. Эксперимент по имитации пилотируемого полета на Красную планету, проводимый Институтом медико-биологических проблем РАН под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук
|23.12.2009
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Китай намерен участвовать в проекте "Марс-500"
В Институте медико-биологических проблем РАН 15-18 декабря 2009 года прошла встреча между специ
|15.07.2009
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"Марс-500":подведены предварительные итоги второго этапа экспериментов
14 июля в Институте медико-биологических проблем РАН в 14 часов открылась дверь, и международный экипаж
|14.04.2009
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Разработки ИМБП РАН удостоены наград Международного салона изобретений
ленных на 37-ом Международном салоне изобретений, новой техники и технологий, сообщает пресс-служба ИМБП.
|14.11.2008
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Завершен отбор европейских добровольцев для участия в программе "Марс-500"
5-суточный эксперимент в рамках программы «Марс-500», сообщает Роскосмос со ссылкой на пресс-службу ИМБП РАН. Отбор экипажа для моделируемого пилотируемого полета на Марс продвинулся еще на оди
|09.08.2006
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Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные
гих планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) Георгия Самарина, у эксперимента есть и другая задача - выяснить, могли ли простейш
|09.08.2006
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Жизнь в открытом космосе: за лишайником последуют животные
гих планетах. По словам заведующего лабораторией Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) Георгия Самарина, у эксперимента есть и другая задача - выяснить, могли ли простейш
|07.08.2006
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Российский наземный эксперимент "Марс-500": первые добровольцы
твенном научном центре РФ - Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительностью
|07.08.2006
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Российский наземный эксперимент "Марс-500": первые добровольцы
твенном научном центре РФ - Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН), в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительностью
|04.08.2006
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В России планируется наземный марсианский эксперимент
твенном научном центре РФ – Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) - в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительность
|04.08.2006
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В России планируется наземный марсианский эксперимент
твенном научном центре РФ – Институте медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ-ИМБП РАН) - в IV квартале 2007 года планируется начать наземный эксперимент продолжительность
РАН ИМБП ГНЦ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
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