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Роскосмос Прогресс РКЦ Бион серия советских и российских космических аппаратов

Роскосмос - Прогресс РКЦ - Бион - серия советских и российских космических аппаратов


16.04.2025 ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями 2
26.11.2024 Первый в мире ученый-командир космического корабля стал амбассадором компании «Аквариус» 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 1
Орбита 292 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 59 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
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ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы 2 1
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