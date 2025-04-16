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ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями

Компания ISBC в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, стала участником масштабного научного проекта «Бион-М» №2, направленного на изучение воздействия микрогравитации и повышенной радиации на живые организмы в условиях космического полета. В рамках проекта ISBC предоставит 500 шприцов для подкожного чипирования животных VETTAG и RFID-считыватель, которые будут использованы для автоматизации исследований в условиях космического полета. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Институт медико-биологических проблем РАН, который занимается организацией миссии «Бион-М» №2, в 2025 г. отправит в космос 75 мышей. На полярной орбите высотой порядка 400 км, примерно как у будущей Российской орбитальной станции, они проведут 30 суток. Еще 150 особей составят контрольные группы на Земле.

Для точной идентификации животных мышам будут вживлены под кожу RFID-микрочипы VETTAG от ISBC.

Микрочипы содержат уникальный код, связанный с цифровым досье каждой особи: возраст, порода, медицинская история.

Это позволит ученым: минимизировать ошибки в данных; вести точный учет популяций; исключить риск подмены или потери информации.

RFID-считыватель автоматизирует процесс сбора данных о животных, экономит время и снижает нагрузку на исследователей.

Результаты экспериментов помогут разработать системы жизнеобеспечения для длительных межпланетных миссий, включая полеты к Луне и Марсу.

«ISBC уже не первый раз поддерживает научные проекты. Наши эксперты активно делятся опытом со студентами в рамках научно-практических инициатив, RFID-решения ISBC используются при проведении экспериментов и исследований. Разработанные нами технологии соответствуют высоким стандартам ICAR и ISO, что гарантирует их надежность эксплуатации даже в экстремальных условиях космоса. Будем с нетерпением ждать результатов миссии «Бион-М» №2 и рады, что стали частью этого амбициозного проекта», — сказал Николай Бояров, директор департамента Animal ID ГК ISBC.

«Использование RFID-меток ISBC — важный этап в цифровизации экспериментов. Они повысят достоверность данных, которые критичны для подготовки пилотируемых миссий, а также упростят их сбор и анализ», — отметил Александр Андреев-Андриевский, руководитель Лаборатории фенотипирования животных ИМБП РАН.

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