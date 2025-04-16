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ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы


Подкожные RFID-микрочипы VETTAG - формат шприца со встроенным микрочипом и острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным. Этот метод маркировки животных не требует много времени для того, чтобы имплантат прижился в организме, а уникальный код можно считать с чипа сразу после инъекции для регистрации животного в базе данных.


16.04.2025 ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями 1
30.06.2023 ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы и организации, системы, технологии, персоны:

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 59 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7999 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2992 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1769 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1104 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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