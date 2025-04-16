ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы

Подкожные RFID-микрочипы VETTAG - формат шприца со встроенным микрочипом и острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным. Этот метод маркировки животных не требует много времени для того, чтобы имплантат прижился в организме, а уникальный код можно считать с чипа сразу после инъекции для регистрации животного в базе данных.