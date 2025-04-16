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ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы
Подкожные RFID-микрочипы VETTAG - формат шприца со встроенным микрочипом и острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным. Этот метод маркировки животных не требует много времени для того, чтобы имплантат прижился в организме, а уникальный код можно считать с чипа сразу после инъекции для регистрации животного в базе данных.
|16.04.2025
|ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями 1
|30.06.2023
|ISBC разработала RFID-медальоны для ошейников домашних животных 1
ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы и организации, системы, технологии, персоны:
|ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 59 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14212 1
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