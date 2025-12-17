Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187502
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1495
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26522
Персоны 81031
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

ISBC Tags ISBC Tags Reflect UHF RFID-метка


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 Старт горнолыжного сезона: российские курорты внедряют ски-пассы из инновационной «умной бумаги» 1
16.04.2025 ISBC обеспечит космическую миссию «Бион-М» №2 RFID-технологиями 3
05.08.2024 Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей 1
08.12.2022 ISBC расширила линейку корпусированных меток 3
24.09.2018 ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра 3
31.07.2018 ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft 1

Публикаций - 6, упоминаний - 12

ISBC Tags и организации, системы, технологии, персоны:

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 63 5
Бион 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6158 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73382 1
Умные платформы 1869 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1998 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 1
Система жизнеобеспечения 159 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 1
Электроника - Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 29 1
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 6 1
ISBC VETTAG Подкожные RFID-микрочипы 2 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Бион - серия советских и российских космических аппаратов 3 1
Красовский Андрей 12 2
Андреев-Андриевский Александр 1 1
Кожемякин Никита 7 1
Орлов Егор 3 1
Бояров Николай 3 1
Астанин Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157116 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 2
Россия - Крайний Север 316 2
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще