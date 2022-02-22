Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация
Публикаций - 71, упоминаний - 92
Контейнеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 110 1
|Linux Foundation 165 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
|Мольский Александр 13 3
|Исанин Антон 956 2
|Извеков Алексей 7 2
|Летунов Илья 48 2
|Тамбиев Максим 5 2
|Семенихин Максим 9 2
|Главчев Владимир 21 2
|Березин Максим 67 2
|Белов Василий 20 2
|Щеглов Петр 15 1
|Орленко Михаил 10 1
|Капленко Валерий 11 1
|Козлов Александр 57 1
|Micklea Brad - Микли Брэд 1 1
|Назаров Андрей 3 1
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
|Фурсиков Константин 3 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|Uliyar Suhas - Улияр Сухас 4 1
|Piech Mike - Пич Майк 4 1
|Юдин Дмитрий 13 1
|Орлик Сергей 73 1
|Хомутский Юрий 32 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Черевков Алексей 11 1
|Жуков Павел 4 1
|Гурзов Константин 19 1
|Краснов Александр 51 1
|Парфенов Владимир 4 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Минаев Андрей 8 1
|Шуткин Николай 3 1
|Крещишин Павел 1 1
|Степаненко Антон 2 1
|Челышев Сергей 5 1
|Михайлов Михаил 8 1
|Хлебников Владимир 5 1
|Головин Даниил 34 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Пермяков Константин 1 1
|WikiLeaks 113 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
|ZDnet 575 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
|Парламентская газета 10 1
|Network World 32 1
|Gartner 3268 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2813 5
|Forrester Research 802 4
|Frost & Sullivan 198 3
|IDC - International Data Corporation 4577 2
|451 Research Group 49 2
|CNews IaaS рейтинг 12 2
|ИТ-тренды 28 2
|IHS Markit 21 1
|Analysys Mason 26 1
|Mordor Intelligence 14 1
|РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
|Quocirca 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru