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Контейнеризация виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация



22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 4
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
30.11.2020 CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации 2
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
15.10.2020 7 распространенных мифов об облаках 1
11.08.2020 Контейнеризация: готовая платформа для бизнеса 1
21.07.2020 Почему растет популярность контейнеризации 2
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 2
26.11.2019 Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет» -

Проблема бизнеса — не в новых киберугрозах, а в неумении противостоять старым

 1
02.10.2019 Microsoft выпускает особую ОС Windows 1
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 1
19.09.2019 ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» 1
18.09.2019 VMware представила VMware TanzuTanzu для работы с Kubernetes 2
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 2
13.09.2019 МТС запустила пилотный умный город в Подмосковье 2
13.09.2019 IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных 1
12.09.2019 HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса 2
05.09.2019 Commvault приобрела компанию Hedvig 1
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
03.09.2019 «Перекресток» запустил пилот по контролю за вывозом мусора с помощью интернета вещей 1
03.09.2019 «Ростелеком» на Ямале внедрил систему оптимизации и контроля вывоза отходов 1
29.08.2019 АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей 1
28.08.2019 МТС создает новое облачное направление на базе стартапа из своего акселератора 1
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI 1
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 1
07.08.2019 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7 1
02.08.2019 IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat 1
26.07.2019 МТС запустила проект по автоматизации вывоза мусора 2
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision 1
11.06.2019 «Микрон» представил «умный контроль» отходов для ЖКХ и торговли 1
03.06.2019 «Дом фармации» внедрил электронный архив «Этлас» 1
03.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» и «Аладдин Р.Д.» подтвердили совместимость своего ПО 1
24.05.2019 SoftwareONE и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 71, упоминаний - 92

Контейнеризация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22048 8
Amazon Inc - Amazon.com 2574 7
Google LLC 9860 7
Red Hat 1164 6
VMware 2000 6
Oracle Corporation 5900 5
IBM - International Business Machines Corp 8822 4
VK - Mail.ru Group 2947 4
Инфосистемы Джет 858 3
Selectel - Селектел 151 3
Fortinet 316 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7931 3
SAP SE 4431 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 2
Dell EMC 4659 2
Крок - Croc 1592 2
SUSE 319 2
Accenture - Аксенчер 796 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8633 2
Samsung Electronics 9156 2
Intel Corporation 11041 2
Apple Inc 10409 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 2
Citrix Systems 732 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 2
Virtuozzo - Parallels Holding 57 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 54 2
SWsoft - Standard & Western Software 43 2
Ростех - Ростехнологии 2423 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 196 2
CleanRobotics 2 2
AMP Robotics 2 2
ZenRobotics 2 2
Cisco Systems 4682 1
Softline - Софтлайн 1833 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 470 1
Dell Technologies - Dell Computer 848 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 292 1
Oculus VR 61 1
Базальт СПО 230 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 24 3
Фаберлик - Faberlic 68 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2020 2
Tesla Motors 265 2
ПСБ - Промсвязьбанк 661 1
Liebherr Group 40 1
Комус 36 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 92 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 1
ТрансКонтейнер 30 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 603 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5041 1
РЖД - Российские железные дороги 1405 1
LinkedIn 554 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Гринмакс 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 1
Точка 564 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 1
АТАК - сеть магазинов 587 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 42 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 3 1
ЕвроСибЭнерго 12 1
Suez 7 1
СКА Петербург - хоккейный клуб 1 1
Крайэлектро 1 1
Рики ГК 4 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 134 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 161 1
Балтика - Пивоваренная компания 147 1
CarPrice - Карпрайс 34 1
Mary Kay - Мэри Кэй 86 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай - ЯР-Банк 14 1
РесурсТранс 16 1
Май - Российская торговая компания 152 1
Castorama - Касторама 19 1
Uber 277 1
PickPoint - Сеть постаматов 38 1
Qlean 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2080 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7283 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7643 2
Правительство РФ 7073 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1170 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2266 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 69 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2114 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2964 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1899 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1273 1
МВД РФ Управление К 80 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 654 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 82 1
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа РФ 1 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 44 1
ФТС РФ - Красноярская таможня 7 1
АФТ - Ассоциация Финтех 110 1
Linux Foundation 165 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2883 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3455 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13382 13
DevOps - Development и Operations 373 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8251 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1363 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2764 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 696 9
Kubernetes 388 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6283 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7701 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1825 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3281 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 908 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5696 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1633 5
DevSecOps - Development Security Operations 64 4
Сервер - Серверные платформы 2438 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 288 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1148 4
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1827 3
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 42 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 734 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30962 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1213 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 266 3
OpenStack 363 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1575 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 568 3
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 48 3
Масштабируемость - Scalability 1292 3
Отказоустойчивость - свойство технической системы 950 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 256 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1640 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 406 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3704 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 2
ARM64 - Архитектура процессора 1226 2
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 41 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 245 2
Microsoft Windows 10 11226 7
Linux OS 7465 5
Docker - Платформа распределённых приложений 163 4
Red Hat OpenShift 92 3
Microsoft Azure 1236 3
Microsoft Office 365 816 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1009 3
AWS - Amazon Web Services 625 2
Apple iOS 6299 2
Microsoft SQL Server 1406 2
Microsoft Surface Phone 19 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6006 2
Microsoft Windows Core OS - WCOS 10 2
Docker Swarm 10 2
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 126 2
Red Hat Developer Program 9 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 194 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 79 2
Jenkins 27 2
Google Android 11687 2
Microsoft Surface - Планшет 353 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 25 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 40 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 76 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 50 1
Dell Technologies Cloud 5 1
Вывоз ненужных вещей 4 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 107 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 96 1
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 10 1
Google Chrome OS 334 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 306 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 33 1
OpenNebula 15 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 31 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 75 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
SUSE Cloud Application Platform 4 1
Мольский Александр 13 3
Исанин Антон 956 2
Извеков Алексей 7 2
Летунов Илья 48 2
Тамбиев Максим 5 2
Семенихин Максим 9 2
Главчев Владимир 21 2
Березин Максим 67 2
Белов Василий 20 2
Щеглов Петр 15 1
Орленко Михаил 10 1
Капленко Валерий 11 1
Козлов Александр 57 1
Micklea Brad - Микли Брэд 1 1
Назаров Андрей 3 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Фурсиков Константин 3 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Uliyar Suhas - Улияр Сухас 4 1
Piech Mike - Пич Майк 4 1
Юдин Дмитрий 13 1
Орлик Сергей 73 1
Хомутский Юрий 32 1
Предтеченский Петр 18 1
Черевков Алексей 11 1
Жуков Павел 4 1
Гурзов Константин 19 1
Краснов Александр 51 1
Парфенов Владимир 4 1
Вагнер Виктор 6 1
Минаев Андрей 8 1
Шуткин Николай 3 1
Крещишин Павел 1 1
Степаненко Антон 2 1
Челышев Сергей 5 1
Михайлов Михаил 8 1
Хлебников Владимир 5 1
Головин Даниил 34 1
Иссинский Ярослав 2 1
Пермяков Константин 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 101794 27
Того - Тоголезская Республика 9739 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44426 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12274 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12507 4
Германия - Федеративная Республика 8266 3
Европа 9928 3
Америка Северная 2633 2
Европа Западная 1324 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11965 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5078 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31894 2
Казахстан - Республика 4376 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 52 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 634 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1135 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 906 1
Европа Северная - Скандинавия 461 1
Испания - Королевство 2762 1
Италия - Итальянская Республика 3078 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1482 1
Португалия - Португальская Республика 752 1
Нидерланды 2111 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12482 1
Великобритания - Лондон 1989 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1865 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 638 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1169 1
Ближний Восток 2528 1
Беларусь - Белоруссия 3364 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10866 1
Турция - Турецкая республика 1566 1
Польша - Республика 1521 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5002 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2804 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3687 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 65 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 119 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4714 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 156 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 211 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1961 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1372 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5568 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 239 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1414 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 316 1
Сельское хозяйство 151 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 13 1
Страхование - Страховое дело 437 1
Экономический эффект 562 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 22 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 125 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 907 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 17 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 68 1
Федеральное законодательство 1127 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 800 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 411 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 255 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 456 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 253 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 128 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 630 1
WikiLeaks 113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10417 1
ZDnet 575 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
Парламентская газета 10 1
Network World 32 1
Gartner 3268 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2813 5
Forrester Research 802 4
Frost & Sullivan 198 3
IDC - International Data Corporation 4577 2
451 Research Group 49 2
CNews IaaS рейтинг 12 2
ИТ-тренды 28 2
IHS Markit 21 1
Analysys Mason 26 1
Mordor Intelligence 14 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
Quocirca 12 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 490 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 294 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 2
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 311 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175226, в очереди разбора - 989837.
Создано именных указателей - 70859.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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