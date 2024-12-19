Гавриленко Александр
Гавриленко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Анфимов Павел 48 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Унтила Дмитрий 4 1
|Ильин Никита 1 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Тарелкин Евгений 8 1
|Ганюшкин Андрей 5 1
|Клепче Владимир 2 1
|Хорохордин Алексей 5 1
|Литвинов Егор 6 1
|Захваткин Александр 5 1
|Вишняков Андрей 5 1
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