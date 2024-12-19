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Гавриленко Александр



19.12.2024 Совместимость решений Printum и Orion soft позволит оптимизировать управление экосистемой офисных печатных устройств 1
18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
28.11.2024 Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы 1
26.11.2024 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt 1
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений 1
30.10.2024 Продукты Positive Technologies и Orion soft обеспечат полную видимость трафика в виртуальных инфраструктурах 1
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt 1
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
02.09.2024 Совместный бандл «Кода Безопасности» и Orion soft защитит ИТ-инфраструктуру в короткие сроки 1
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB 1
08.07.2024 Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt 1
02.07.2024 Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP» 1
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк» 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop 1
14.05.2024 Система Termit совместима с токенами, смарт-картами и ридерами «Рутокен» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Гавриленко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 104 16
Proxima 28 4
Softline - Софтлайн 2811 2
Broadcom - VMware 2359 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Код Безопасности 616 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Printum - Принтум 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
DevOps - Development и Operations 865 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
IETF - CalDAV - Calendaring Extensions to WebDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 21 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 7
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 4
Orion soft - Proxima DB 36 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Orion soft - Nova Container Platform 35 3
Linux OS 9937 2
Huawei nova - Серия смартфона 63 2
Microsoft Outlook 1390 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 7 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 1
ИКС - Гарда Маскирование 18 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 44 1
Visiology ИАС BI-платформа 34 1
Анфимов Павел 48 1
Карпенко Владимир 26 1
Синьков Кирилл 40 1
Унтила Дмитрий 4 1
Ильин Никита 1 1
Мирзоев Мурад 20 1
Тарелкин Евгений 8 1
Ганюшкин Андрей 5 1
Клепче Владимир 2 1
Хорохордин Алексей 5 1
Литвинов Егор 6 1
Захваткин Александр 5 1
Вишняков Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Слепые зоны 109 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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