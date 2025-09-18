Разделы

Cовместимость СХД Atlas с платформой виртуализации zVirt позволит заказчикам повысить производительность инфраструктуры

Российский производитель СХД Atlas и разработчик программного обеспечения Orion soft завершили тестирование совместимости своих решений. По итогам испытаний система хранения данных Atlas полностью соответствует требованиям к интеграции с платформой виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

В ходе комплексного тестирования эксперты проверили работоспособность различных уровней дисковых ресурсов СХД Atlas.SM, как блочных (FC/iSCSI), так и файловых (NFS), в кластерной конфигурации и stand-alone. Результаты подтвердили штатную и стабильную работу системы хранения платформы виртуализации.

Дополнительно специалисты провели цикл испытаний производительности блочных ресурсов платформы виртуализации на базе «толстых» и «тонких» томов СХД Atlas с блоками 4-256K и при различных типах нагрузок. На протяжении всего периода тестирования производительность блочного ресурса zVirt на базе дисковых ресурсов системы Atlas была стабильна, а для «толстого» FC-тома в смешанном режиме (чтение/запись 70/30) и глубине очереди не менее 32 ее значение превысило 120 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

По итогам тестирования сформирован набор оптимальных настроек для работы СХД Atlas, сетей SAN и Ethernet, а также серверов с установленным ПО zVirt. Соблюдение этих рекомендаций позволит заказчикам получить максимально эффективные решения на базе двух вендоров.

«Наши специалисты провели всесторонние испытания в реальных сценариях эксплуатации и подтвердили, что СХД Atlas обеспечивает не только требуемую совместимость с zVirt, но и высокую производительность дисковых ресурсов при пиковых нагрузках. Мы продолжим развивать решения, чтобы повышать конкурентоспособность на рынке и соответствовать ожиданиям заказчикам», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

«В процессе проверки совместимости мы убедились, что при правильной настройке интеграции платформа демонстрирует высокую производительность и устойчивую работоспособность. Это придает уверенности нашим заказчикам в получении полноценной отечественной альтернативы зарубежным решениям с минимизацией рисков и предсказуемостью результатов», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

