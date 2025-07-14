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УПОМИНАНИЯ
Atlas и организации, системы, технологии, персоны:
|МСК Групп - Даком М 89 1
|НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 3
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
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