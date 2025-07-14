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Atlas Atlas.SE Atlas.SM Atlas.E серия СХД


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Компания Atlas представила лимитированную партию СХД начального уровня Atlas E серии 1
02.07.2025 Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений 2
10.06.2025 СХД начального уровня Atlas.SE получила функционал расширенного файлового доступа 1
03.06.2025 Atlas выходит на новый уровень доступности данных: в СХД появилась синхронная репликация 1
19.05.2025 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы хранения данных Atlas.SM 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Atlas и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 89 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2679 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 251 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 327 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6405 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4311 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2812 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6018 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6511 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1185 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4279 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2021 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 238 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 319 1
Управляемость - Manageability 1814 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 561 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21340 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3352 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 741 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 962 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2262 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 693 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 463 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 92 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 213 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 74 1
Broadcom - VMware vSphere 577 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 638 1
Пензов Дмитрий 3 3
Кадомский Вячеслав 63 1
Мензовитый Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
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