СХД начального уровня Atlas.SE получила функционал расширенного файлового доступа

Российская компания Atlas, разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, сообщила об обновлении систем хранения данных начального уровня Atlas.SE. Ключевым улучшением стала реализация расширенного файлового доступа к дисковым ресурсам по протоколам NFS, SMB и FTP. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Новый функционал позволит заказчикам Atlas организовать совместное использование файлов, ускорить миграцию данных и повысить общую управляемость своими информационными ресурсами.

Файловый доступ – стандартная опция для большинства систем хранения данных. Однако гибридный подход, который использовала команда Atlas, упрощает работу администратора и минимизирует затраты на резервирование свободного дискового пространства.

В рамках обновления системы хранения данных серии Atlas.SE теперь поддерживают современный протокол SMB 3.0, обеспечивающий повышение производительности и надежности передачи данных. СХД Atlas также совместимы с протоколами NFS версий 3 и 4, что позволяет интегрировать системы Atlas в существующие корпоративные сети. Дополнительно реализована поддержка FTP-протокола, упрощающая взаимодействие с внешними системами и транспортировку данных, а также организована локальная аутентификация пользователей и групп. Специально для файловых ресурсов в Atlas.SE добавлена функция мгновенных копий с использованием Redirect on Write (ROW).

Кроме традиционного ручного управления, в СХД Atlas.SE теперь доступен автоматический режим расширения файлового доступа. Функция автоматического управления размерами дискового ресурса способствует оптимизации и рациональному использованию свободного пространства.

Atlas.SE — отказоустойчивая двухконтроллерная СХД начального уровня, ориентированная на малый и средний бизнес. Система мониторинга и управления позволяет контролировать ее работу и быстро реагировать на возникшие проблемы.

«Анализируя потребности заказчиков не только Enterprise, но и SMB-сегмента, Atlas стремится оперативно удовлетворять требования пользователей. Поэтому мы дополнили блочный доступ файловым и в СХД начального уровня, включая возможность создавать моментальные снимки без потери производительности (ROW-технология). Кроме того, функционал автоматического расширения для файловых папок помогает компенсировать растущие потребности в занимаемом пространстве или недочеты изначального планирования емкости. Atlas последовательно внедряет новые функции в свои СХД, улучшая доступ к данным и делая ИТ-инфраструктуру еще более гибкой и эффективной», – отметил технический директор компании Atlas Дмитрий Пензов.