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Пензов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|СХД начального уровня Atlas.SE получила функционал расширенного файлового доступа 1
|19.05.2025
|Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы хранения данных Atlas.SM 1
Пензов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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