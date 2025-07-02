Разработчик СХД Atlas и АО «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих решений

Компания Atlas, отечественный разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, и АО «НТЦ ИТ РОСА», российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, сообщили о полной совместимости СХД Atlas.SM с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. Об этом CNews сообщили представители компании Atlas.

Подтвержденная совместимость позволяет создавать надежные и высокоэффективные информационные системы на российских технологических решениях, предоставляя заказчикам инструменты для безопасного масштабирования инфраструктуры и снижения рисков, связанных с зависимостью от иностранного оборудования.

Комплексные испытания включали проверку корректности подключения дисковых ресурсов СХД Atlas к платформе виртуализации ROSA, оценку производительности дисковых ресурсов, моделирование отказов контроллеров СХД, подтверждение сохранности данных при неполадках оборудования, проверку автоматического восстановления после смоделированных аварий, а также исследование отказоустойчивости при использовании нескольких сетевых путей. В ходе эксперимента были задействованы блочные (iSCSI и FC) и файловые (NFS) типы дисковых ресурсов СХД Atlas. Результаты тестирований подтвердили полную совместимость и высокие эксплуатационные характеристики предлагаемого решения.

Atlas.SM – отказоустойчивая двухконтроллерная (Active-Active) система хранения данных, включенная в реестр Минпромторга России. СХД предназначена для задач, требующих гибкости, масштабирования и высокой производительности. Система может быть интегрирована в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий или стать ее основой.

ROSA Virtualization 3.1 – это решение для виртуализации, которое включает в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. ROSA Virtualization служит альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов.

«Интеграция Atlas с ROSA Virtualization формирует для заказчиков полностью «родную» платформу, где надежность и производительность – это базовые настройки по умолчанию. Мы развиваем линейку Atlas таким образом, чтобы ее масштабирование происходило плавно и эффективно, а развертывание занимало не недели, а считанные часы, существенно сокращая сроки внедрения. Партнерство с «НТЦ ИТ РОСА» усиливает этот вектор: совместно мы выводим на рынок инфраструктурные стеки, которые отвечают строгим метрикам бизнеса и позволяют компаниям уверенно строить долгосрочные планы независимо от зарубежных решений», – отметил Дмитрий Пензов, технический директор компании Atlas.

«Для нас крайне важно развивать и укреплять сотрудничество с отечественными производителями высокотехнологичного оборудования. Подтверждая совместимость нашего продукта с решением Atlas, мы открываем дополнительные возможности для заказчиков, стремящихся перейти на национальную информационную инфраструктуру», – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.