Кластерная система хранения Atlas.SA получила WORM‑защиту

Российский ИТ-вендор Atlas расширил функционал платформы Atlas.SA, внедрив технологию WORM — запись один раз, чтение много раз. Обновленное решение защищает данные от программ-вымогателей, несанкционированных действий сотрудников и случайных потерь. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Atlas.SA – это отказоустойчивая кластерная система архивного хранения, построенная на базе scale-out архитектуры. Решение обеспечивает скорость до 61 ТБ/ч потока на одну полку и пропускную способность до 5,9 ПБ/ч на кластер, подходя для задач, требующих быстрой обработки данных. Система комплектуется жесткими дисками SAS и наращивается путем добавления аналогичных узлов хранения до 165 узлов в одном кластере и общей емкости до 158 ПБ. Модернизация системы возможна за счет плавного внедрения узлов трех последних поколений, что значительно увеличивает жизненный цикл эксплуатации. Поддержка одновременного вывода старых и ввода новых узлов в кластер хранения без приостановки операций обеспечивает бесшовную модернизацию и постоянную готовность к масштабированию емкости хранения и нагрузок.

Обновленное решение Atlas.SA сочетает в себе несколько механизмов защиты для создания надежного «купола» вокруг бэкапов и архивов. Контроль доступа по IP‑адресам и встроенные средства управления правами исключают несанкционированные подключения, а технология клонирования файловой системы позволяет сохранять отдельные резервные копии в среде, видимой и управляемой исключительно самой системой Atlas.SA и недоступной из внешней сети. Центральным элементом решения выступает технология WORM, благодаря которой данные не могут быть изменены или удалены после записи.

«Атаки на резервные копии становятся главным вектором критических инцидентов. Atlas.SA с технологией WORM — это инструмент, который переводит защиту бэкапов из разряда процедур в технический факт: данные просто нельзя изменить или удалить, — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas. — Мы ориентируем продукт на организации, для которых непрерывность бизнеса и соответствие регуляторным требованиям превыше всего».

Решение рассчитано преимущественно на крупные организации и критически важные подразделения.

Atlas.SA с технологией WORM уже доступна для демонстраций и пилотных внедрений. Компания предлагает консультации по интеграции решения, помощь в выборе сценариев резервирования и развертывании катастрофоустойчивых комплексов.