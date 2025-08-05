Atlas представляет решение для задач резервного копирования в корпорациях

Компания Atlas, отечественный разработчик систем для хранения, обработки и передачи данных, завершила тестирование новой конфигурации системы хранения данных Atlas.SM, решающей критически важные задачи резервного копирования. Результаты испытаний подтвердили высокие показатели надежности и производительности, необходимые для хранения огромных массивов данных. Об этом news сообщили представители Atlas.

Это решение становится особенно актуальным в контексте недавних атак на крупные организации и утраты десятков терабайт информации, удовлетворяя потребность в быстром восстановлении продуктивной среды из резервных копий для сокращения времени остановки ключевых бизнес-процессов.

В отличие от других продуктов Atlas, работающих на базе технологий SAS и NVMe, данная конфигурация создана с использованием высокоемких шпиндельных жестких дисков и дисковых полок с высокой плотностью хранения. Архитектура специально оптимизирована под комплексные требования систем резервного копирования, обеспечивая превосходную скорость потоковой записи при сохранении необходимого уровня отказоустойчивости RAID-групп и достижении оптимальной эффективности хранения. Конфигурация для архивных данных разработана с учетом требований Федерального закона № 374-ФЗ («Пакет Яровой»), который обязывает операторов связи ежегодно увеличивать объем хранимых данных не менее чем на 15%. Благодаря высоким показателям плотности хранения и рациональному расходованию ресурсов, предлагаемое решение легко адаптируется под нужды крупных компаний, позволяя соблюсти нормативные требования без значительных затрат.

Главной особенностью СХД Atlas в конфигурации для резервного копирования является сохранение полной производительности даже при заполнении массива до 95% от максимальной емкости — критически важная характеристика для систем длительного хранения больших объемов данных. СХД масштабируется путем добавления модулей расширения емкости, полезная емкость каждого из которых может достигать 2 ПБ. Каждый модуль обеспечивает стабильную скорость потоковой записи на уровне 2,4 ГБ в секунду при размере блока 512 КБ.

Система Atlas.SM также предоставляет возможность формирования единого логического тома емкостью 1,2 ПБ, с возможностью расширения емкости без остановки работы системы. Это упрощает управление крупными массивами данных и делаем администрирование информационных ресурсов более удобным и эффективным. Кроме того, новая конфигурация Atlas.SM позволяет поддерживать заявленную производительность без использования функций кэширования. Алгоритмы прямой записи, разработанные специалистами Atlas, обеспечивают максимальную утилизацию каждого дискового накопителя в системе, что дает оптимальное соотношение стоимости хранения и производительности.

Технический директор Atlas Дмитрий Пензов: «Решение для резервного копирования позволяет крупным организациям существенно повысить уровень надежности данных и обеспечить непрерывность бизнес-процессов в условиях возрастающих цифровых рисков. Мы всегда ориентируемся на потребности наших заказчиков, создавая гибкие решения, которые можно адаптировать под текущие задачи».

Atlas интегрирует данную конфигурацию с программным обеспечением для резервного копирования от ведущих отечественных разработчиков, включенных в реестр Минцифры России. Согласно планам компании, комплексные решения будут представлены на российском рынке осенью 2025 г.